Nyhetssammendrag 03. februar 2017

Tvangsevakuering er over

Den omstridte tvangsevakueringen av bosetningen Amona utenfor Ramallah var ferdig torsdag ettermiddag. Sikkerhetsstyrker brukte makt for å fjerne de siste demonstrantene som ikke bodde i Amona men som kom inn for å protestere evakueringen. De barrikaderte seg inne i synagogen kvelden i forveien. De ble senere fraktet bort i buss men klarte å rømme da det ble kastet stein mot bussen og rutene ble knust. I alt 57 personer ble skadet under evakueringen, inkludert 42 sikkerhetsbetjenter.

Inviterer ambassade til Jerusalem

Sjefen i Knesset, Yuli Edelstein hadde i går et møte med sin amerikanske motpart Paul Ryan i Washington. Edelstein sa han ville bli svært takknemlig dersom president Donald Trump flyttet den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, slik han lovet under valgkampen i fjor. Han la til at dersom kongressen også støttet dette så kunne det føre til at andre land også ville flytte sine ambassader.

Iran testet to raketter

Tyske Die Welt meldte i går at Iran testet to raketter sist helg. Den ene var en mellomdistanserakett som kan utstyres med sprenghode, mens den andre var en cruiserakett som kan utstyres med atomstridshode. Trump-administrasjonen sa i går at de ville straffe Iran ved å innføre sanksjoner mot Iran.

Vil kun ha israelsk artilleri

Det israelske forsvarsdepartementet ønsker at militærets nye artilleri skal være israelsk produsert. Elbit System konkurrerer med flere andre selskaper, inkludert israelske selskaper som samarbeider med tyske leverandører. Men forsvarsledelsen frykter at Israel kan bli rammet av boikotter og sanksjoner i fremtiden og det er sikrere for militæret å ha israelsk-produsert artilleri. Kontrakten kan være verdt 1,5 milliarder dollar over 15-20 år.

Rekordstor valutareserver

Valutareservene til Bank of Israel passerte denne uken for første gang 100 milliarder dollar. De offisielle tallene vil bli lagt frem neste tirsdag, men allerede i desember hadde de 98,361 milliarder dollar i reserver og de siste dagene har de kjøpt ytterligere 500 millioner dollar, og sammen med styrking av flere valutaer tror ekspertene at beløpet nå er over 100 milliarder.

Tørr januar måned

Januar var en tørr måned for Israel. I Tel Aviv ble det målt 46 mm nedbør og det er 30 prosent under gjennomsnittet for denne måneden. Det nordlige Israel hadde mer nedbør enn resten av landet og i Galilea og på Golanhøydene ble det registrert 100-150 mm nedbør. Israel Meteorological Service sa at nedbørsmangelen rammet først og fremst den sentrale og sørlige delen av kystområdene hvor det var 30 til 50 prosent mindre nedbør enn normalt.