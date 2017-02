Nyhetssammendrag 06. februar 2017

Til samtaler i London

Statsminister Binyamin Netanyahu er i London hvor han skal ha møte med kollega Theresa May og utenriksminister Boris Johnson. Netanyahu forsøker å danne et bredere samarbeid mellom Israel, USA og Storbritannia for å stå imot Irans aggresjon overfor nabolandene i Midt-Østen. Det er også ventet at han vil ta opp situasjonen med palestina-araberne mens han er i London.

Ny settlerlov opp i Knesset

En ny settlerlov skal etter planen komme opp til votering i Knesset mandag. Den nye loven gjør at settlement eller bosetninger som er bygd på privateid palestina-arabisk land skal få bli stående mot at de som beviselig har eiendomsrett blir kompensert.

El Al ber retten gripe inn

Ledelsen i flyselskapet El Al har bedt en arbeidsrett om å gripe inn i en aksjon blant pilotene som har gjort at mange av rutene er innstilt. Ledelsen har bedt retten om å beordre pilotene tilbake til ordinær jobb og vakter slik at alle rutene kan bli gjenopptatt som normalt. De ansatte på flyplassen som håndterer El Als ruter har truet med å betjene El Al dersom de ikke vender tilbake til ordinær rute igjen, fordi sinte passasjerer tar ut sin frustrasjon mot dem. Pilotene aksjonerer over lønn til seniorpilotene over 65 år som ikke kan fly lenger men som ennå har to år igjen får de når pensjonsalder.

Energisamtale i Israel

Høytstående representanter for regjeringen i Tyrkia skal denne uken holde møte med medlemmer av Israels energidepartement foruten operatørene på de store gassfeltene utenfor kysten av Israel. Samtalene skal fokusere på leggingen av en rørledning på havbunnen fra Israel til Tyrkia.

Hentet eiendelene i Amona

Familiene som i forrige uke ble tvangsevakuert fra bosetningen Amona fikk returnere fredag for å hente sine personlige eiendeler fra hjemmene sine. Militæret hadde allerede pakket ned det meste av eiendelene og satt dem på varebiler. Denne lasten vil nå bli sendt dit hvor de evakuerte vil ha den.

Lav ledighet

Arbeidsledigheten i Israel gikk i desember ned til 4,3 prosent fra 4,5 prosent i november. Dette er ny rekordlav ledighet for Israel, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsdeltakelsen i aldersgruppen 25 til 64 år var på 79,9 prosent i 2016, noe som er svært høyt. I USA er den til sammenligning bare 62,9 prosent.