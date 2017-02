Nyhetssammendrag 07. februar 2017

Legaliserte bosetninger

Knesset vedtok mandag en lov som i praksis legaliserer jødiske bosetninger som er bygd på privat palestina-arabisk land mot at eierne blir kompensert for landområdet. Loven skal også ha tilbakevirkende kraft, og åpner for legaliseringen av 4000 settlerhjem. Selv om Knesset har vedtatt loven så kan høyesterett eliminere den. Forsvarsminister Avigdor Lieberman sa i forrige uke at han tror det er 100 prosent sjanse for at dette vil skje. 60 medlemmer stemte for mens 52 stemte mot loven.

FN ber politikere revurdere

FNs Midt-Østen utsending Nikolay Mladenov sa i går at han er bekymret over Knessets vedtak av ny bosetningslov. Han ba politikerne om å revurdere loven fordi den «dempet prospektet» for en fred mellom Israel og araberne.

Netanyahu og May i møte

Statsminister Binyamin Netanyahu og Storbritannias statsminister Theresa May holdt mandag møte i 10. Downing Street i London. Netanyahu sa at May var tindrende klar i sitt syn på atomavtalen med Iran og understreket at avtalen måtte håndheves og overvåkes. Både May og Netanyahu lovpriste USAs president Donald Trumps nye sanksjoner mot Iran for testing av nye raketter.

Invitert til Balfour-feiring

Storbritannias statsminister Theresa May har invitert kollega Binyamin Netanyahu til 100-årsmarkeringen av Balfour-deklarasjonen i London i november. Det var denne deklarasjonen som banet vei for det moderne Israel. PLO-myndigheten kunngjorde i fjor sommer at de vil saksøke Storbritannia over deklarasjonen fra 1917, nettopp fordi den banet vei for dagens Israel.

Skarp reaksjon overfor Hamas

Israelske jagerfly og stridsvogner bombet og skjøt mot Hamas-mål i Gaza mandag etter at det i forveien ble skutt en rakett inn over Israel. Statsminister Binyamin Netanyahu understreket at Israel ikke vil tolerere et «drypp» av raketter og granater fra Gaza og at de vil besvare ilden. I alt seks mål ble ødelagt av Israel.

Blant verdens 10 beste

Tel Aviv University er blant verdens 10 beste skoler og er blant de som har «produsert» flest grunnleggere av nye selskaper i milliardklassen. Det er konklusjonen til britiske Sage som produserer regnskapsprogramvare og tidsskriftet Business Insider UK. Tel Aviv University kom inn på 8. plass med sju entreprenører i denne klassen, mens Stanford University og Harvard University tok første og andre plass med henholdsvis 51 og 37 entreprenører som gikk videre til å starte selskaper i milliardklassen.