Nyhetssammendrag 08. februar 2017

Friedman bak nybygging

Minst 20 boliger som nylig ble godkjent for bygging i Beit El er finansiert av en organisasjon som er ledet av USAs kommende ambassadør til Israel, David Friedman. Beit El ligger i nærheten av Ramallah, og den fem etasjes store boligblokken som skal bygges er finansiert av American Friends of Beit El Institutions, hvor Friedman er styreformann. USAs president Donald Trump har utnevnt Friedman til ny ambassadør til Israel, men Senatet har ennå ikke stemt over utnevnelsen.

Iron Dome i aksjon

Rakettforsvarssystemet Iron Dome skjøt ned tre raketter som var på vei mot Eilat sent onsdag kveld. Rakettene ble skutt fra Egypt. Det ble ikke meldt om noen skader. Noen timer i forveien landet en granat inne på israelsk side av Golanhøydene.

Israel er viktig for Storbritannia

En av de mest innflytelsesrike britiske avisene skriver på lederplass i etterkant av statsminister Binyamin Netanyahus besøk hos sin britiske kollega Theresa May, at det er i Storbritannias interesse å ha et sterkt og godt forhold til Israel. Avisen The Times viser til at Israel er det eneste demokratiet i regionen og er som en fyrlykt å regne. -En opprettholdelse av gode forbindelser med Israel er avgjørende for britiske interesser, så vel som å bekjempe ISIS. Israel er også en viktig alliert når det gjelder å håndtere stater som Iran, som er fast bestemt på å undergrave vestlige interesser i regionen, skriver avisen.

EU, FN kritiserte bosetningsloven

EUs utenrikspolitiske leder Federica Mogherin har oppfordret Israel til å ikke implementere den nye bosetningsloven som retroaktivt godkjenner jødiske bosetninger bygd på privat arabisk land så lenge eierne blir kompensert for dette. FNs generalsekretær Antonio Guterres beklaget også loven som Knesset vedtok, og PLO-myndigheten har bedt internasjonale domstoler vurdere den. Trump-administrasjonen i USA har ikke sagt annet enn at de vil diskutere saken med statsminister Binyamin Netanyahu som kommer til Washington i neste uke.

Bedt om å koke vann

Innbyggerne flere steder i den nordlige delen av Israel er bedt om å koke vannet før de drikker det. Bakgrunnen er at rutineprøver av vannet viste uregelmessigheter, og helsemyndighetene sier at innbyggerne derfor bør koke alt vann som brukes til mat, tannpuss og annet inntil videre. Vannfilter er ikke nok for å rense det.

Ny buss Jerusalem-Ben Gurion

Afikim busselskap vil ta 16 shekel for en billett mellom Jerusalem og Ben Gurion flyplassen i Tel Aviv. Buss 485 vil gå direkte fra hovedstaden til landets hovedflyplass, 24 timer i døgnet. I dag er det bare drosjer som trafikkerer denne ruten. Bussen vil gå fra Kaplan Street i Jerusalem til Central Bus Station foruten andre stoppesteder i byen, før den går videre.