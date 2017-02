Nyhetssammendrag 09. februar 2017

PLO-ledere fikk kontakt i USA

Sjefen for PLO-myndighetens «etterretningstjeneste» fikk denne uken møte med amerikanske sikkerhetsmyndigheter. Dette markerte det første møtet mellom PLO-myndigheten og den nye Trump-administrasjonen i USA. PLO-myndighetene har lenge klaget over at de ikke har fått kontakt med den nye administrasjonen.

Fant rester av rakett i Eilat

Rester av en av rakettene som ble skutt fra Sinai mot Eilat onsdag kveld ble funnet i Eilat-fjellene torsdag. Dette er raketten som angivelig landet i et åpent område og ble ikke skutt ned av Iron Dome systemet. Den islamske terrorgruppen ISIS i Sinai tok på seg ansvaret for angrepet mot feriebyen Eilat ved Rødehavet.

Ber om ny bosetning

Innbyggere fra tvangsevakuerte Amona har satt opp en protestleir ved Rose Garden i Jerusalem, rett over gaten fra statsministerens residens. De har bedt statsminister Binyamin Netanyahu om å legge frem planer for en ny bosetning for dem på neste kabinettmøte. De har foreslått et nytt område ved Geulat Zion som ligger like utenfor Shilo i Binyamin regionen.

IDF aksjonerte ikke i Gaza

Det israelske forsvaret (IDF) sa torsdag at de ikke var involvert i en aksjon i Gaza, hvor to palestina-arabere ble drept. Terrorgruppen Hamas hevdet at Israel stod bak et angrep i Rafah hvor to ble drept og fem skadet. Israel antydet at det kan ha vært kilder på egyptisk side som stod bak aksjonen. Medier melder at målet for aksjonen var en tunnel mellom Rafah og Sinai.

Over 400,000 i Yesha

Det bor nå over 421,000 jødiske settlere i Judea og Samaria, ifølge Yesha Council som er rådet for settlerne i området. Tallet ble nådd ved utgangen av 2016, og det representerte en vekst på 3,9 prosent fra 2015 og er dobbelt så høyt som befolkningsveksten i Israel. Tallet inkluderer ikke de som bor i den østlige delen av Jerusalem hvor det bor over 200,000 jøder.

Ny UAV fra IAI

Israel Aerospace Industries (IAI) vil i neste uke introdusere selskapets nye langtrekkende dronefly i India. Flyet Heron TP-XP er andre generasjon av TP modellen som ble tatt i bruk av forsvaret i 2010, og har en ukjent men høy hastighet, samtidig som de kan gå i stor høyde og ha med seg en last. TP modellen har over 1,5 millioner flytimer bak seg fordelt på 50 klienter.

Nye sedler

Bank of Israel har introdusert en ny 20 shekel seddel og en ny 100 shekel seddel. De nye sedlene er trykt på en type papir med vannmerke som er uhyre vanskelig å kopiere. Nye 50 og 200 shekel sedler ble introdusert i 2014 og 2015.