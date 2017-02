Nyhetssammendrag 10. februar 2017

Nedgraderer forbindelser

Israel har besluttet å nedgradere de diplomatiske forbindelsene med New Zealand og Senegal etter at landene var med å sponset igjennom en resolusjon i FNs sikkerhetsråd like før jul i fjor. Resolusjon 2334 fordømte de israelske bosetningene og erklærte dem ulovlige. Resolusjonen ble vedtatt fordi USA med Obama-administrasjonen unnlot å nedlegge veto mot den. Når Israel nå nedgraderer forbindelsene vil de i praksis ikke sende tilbake sine ambassadører til Wellington og Dakar.

FN utsetter svarteliste

En rapport fra FN over selskaper som har tilknytning til israelske bosetninger vil bli utsatt fra slutten av februar til en gang senere i høst. Det var Pakistan som foreslo å opprette en database over firma som har tilknytning til bosetningene som FN mener er «okkupert» arabisk land. Israel har hevdet at dette ikke er noe annet enn en «svarteliste» og selskapene risikerer å bli utsatt for represalier. Den nye Trump-administrasjonen i USA kan være årsaken til at FN har dempet sin kritikk av Israel siden desember i fjor.

Terrorist stanset i Petah Tikva

Minst fem personer ble skadet da en palestina-araber åpnet ild mot en buss og knivstakk andre utenfor et torg i Petah Tikva torsdag kveld. Terrorgruppen Hamas lovpriste terrorhandlingen og oppfordret andre arabere til å følge i fotsporene til den 18 år gamle Sadeq Nasser Abu Mazein fra Sikem (Nablus). Terroristen ble stanset av sivile som brukte planker og en symaskin mot ham.

Ber FN fordømme

Israels ambassadør til FN, Danny Danon har bedt FNs sikkerhetsråd om å komme sammen i ekstraordinært møte for å fordømme palestina-arabisk oppfordring til vold mot jøder etter angrepet i Petah Tikva torsdag. Danon sa at terroraksjonen er et direkte resultat av PLO-myndighetens ledere som oppfordrer til slike handlinger.

Nytt varslingssystem

Det israelske forsvaret (IDF) arbeider med å utvikle et nyt varslingssystem for granatangrep. Systemet som er produsert av amerikanske Motorola men utviklet av IDF, kan gi opptil 25 sekunders varsel mot granatangrep. Sirenene fra Motorola vil være tilknyttet et varslingssystem og skal kunne stasjoneres over store deler av landet og gi folk et forsprang i tilfelle angrep.

Ny rute til Hong Kong

Flyselskapet Cathay Pacific i Hong Kong vurderer å opprette daglige flyavganger til Tel Aviv etter at etterspørselen etter billetter til de fire ukentlige avgangene som åpner i vinter er større enn forventet. Selskapet sier at etterspørselen etter billetter fra Øst-Asia er stor både blant turister og forretningsreisende, og halvparten av passasjerene er israelere.