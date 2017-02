Nyhetssammendrag 13. februar 2017

Netanyahu til USA denne uken

Statsminister Binyamin Netanyahu skal denne uken til USA hvor han onsdag skal ha møte med president Donald Trump i Washington. President Trump lovet under valgkampen å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, men han har senere tonet ned dette løftet. Det er ventet at saken vil bli diskutert på møtet, foruten Iran og sikkerhetsmessig samarbeid. I media spekuleres det i at Trump-administrasjonen vil vente å se hva Netanyahu ønsker fra USA, før de kommer med en mer håndfast politisk uttalelse om Israel og relaterte anliggender.

Ba partifeller tone ned

Under kabinettmøtet søndag ba statsminister Binyamin Netanyahu partifeller om å tone ned retorikken overfor USAs president Donald Trump. Netanyahu sa i et innlegg at han har kjent Trump i lang tid, og at møtet med Trump er viktig for Israels sikkerhet. Han anmodet partifeller om å tone ned kravene og minnet om at de ikke må tror at det ikke finnes begrensninger nå som USA er ledet av Trump. -Vi må ikke havne i konfrontasjon med Trump, advarte statsministeren.

Ambassadør-høring

Det er ventet at det amerikanske Senatet senere denne uken vil holde en høring over nominasjonen av David Friedman som USAs neste ambassadør til Israel. Friedman ble nominert av president Trump like etter at han vant presidentvalget i november. Friedman er mot to-statsløsningen og støtter en utvidelse av israelske bosetninger i Judea og Samaria. Friedman er også for å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Blokkerte FN-utsending

USA blokkerte i helgen utnevnelsen av tidligere PLO-leder Salam Fayyad som ny FN-utsending til Libya. FNs generalsekretær Antonio Guterres nominerte Fayyad i forrige uke, men USAs ambassadør til FN, Nikki Haley sa da hun nedla veto at «FN har i alt for lang tid vist ensidig favør til PLO-myndigheten på bekostning av våre allierte i Israel.» Israels FN-ambassadør Danny Danon sa at dette er begynnelsen på en ny tid i FN, hvor USA står sammen med Israel mot ethvert forsøk på å skade jødestaten.

Qatar-leder hyllet Israel

Qatars Gaza-utsending Muhammad al-Amadi sa i et intervju med Times of Israel at han har utmerkede kontakter med ulike israelske ledere og i mange tilfeller er det palestina-arabiske ledere som hindrer arbeidet med å forbedre hverdagen til innbyggerne i Gaza. Al-Amadi leder en nasjonal komite for å gjenoppbygge Gaza etter krigen i 2014, og er kongefamiliens utsendte til Gaza og han har ambassadørtittel. Dette var frøste gang en representant for Qatar har snakket med israelsk presse. Det er uklart om dette er et tegn på en oppmykning av Qatars forhold til Israel.