Nyhetssammendrag 14. februar 2017

Tyskland avlyser toppmøte

Tyske myndigheter har angivelig avlyst et toppmøte mellom rikskansler Angela Merkel og statsminister Binyamin Netanyahu. Bakgrunnen for avlysingen er tyske myndigheters misnøye med den nye bosetningsloven som ble vedtatt i forrige uke. Møtet var planlagt i mai, og i tillegg til de respektive landenes to ledere skulle en rekke andre ministre møtes.

Opprop mot Friedman

Over 600 rabbinere i USA har undertegnet et opprop mot utnevnelsen av David Friedman som ny amerikansk ambassadør til Israel. I oppropet ber de presidenten om å trekke tilbake nominasjonen eller at Senatet som må godkjenne den, i stedet forkaster den. Det er ventet at høringen rundt Friedmans nominasjon vil starte i Senatet kommende torsdag.

Hadde ambassadeplaner klare

Den republikanske senatoren Bob Corker som også er leder for Senatets utenrikskomite sa denne uken at president Donald Trump hadde planlagt å beordre flytting av USAs ambassade fra tel Aviv til Jerusalem ett minutt over klokken 12.oo den 20. januar, da Trump ble innsatt. Men Trump skal ha holdt tilbake beslutningen av frykt for hvordan Israel ville reagere og hvordan araberlandene ville reagere overfor Israel. Han mente at araberlandene aldri har vært nærmere Israel enn nå på grunn av Iran, og at en flytting kunne skade dette, ifølge Corker.

Hamas valgte ny terrorleder

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas har valgt Yahya Sinnwar som ny leder i Gaza. Sinwar er regnet som en av de mest skruppelløse lederne og erstatter Ismail Haniyeh som ønsker å bli leder for Hamas politbyrå. Sinwa er en dømt morder og ble dømt til livsvarig fengsel i 1989 for å ha myrdet palestina-arabere som samarbeidet med Israel. Han satt 22 år i fengsel i Israel før han ble utlevert i 2011 mot at den israelske soldaten Gilad Shalit ble løslatt og fikk komme til Israel. Sinwar er svartelistet i USA og står oppført på en liste over kjente terrorister.

Fire skadet da kran tippet

Fire personer ble skadet da en heisekran tippet over og kollapset og traff flere biler i Bat Yam. Skadene skal ikke være livstruende, men kranføreren ble mest skadd.

To satellitter skytes opp

Israel skal onsdag skyte opp to minisatellitter som skal brukes til klimaforskning og medisinsk forskning. Begge satellittene skal kunne kontrolleres fra bakken ved hjelp av smarttelefoner. Satellittene skal skytes opp ved hjelp fra et selskap i India som skal sende opp ytterligere 102 andre satellitter som veier under fem kilo hver og er på størrelse med en melkekartong.