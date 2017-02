Nyhetssammendrag 15. februar 2017

Trump-Netanyahu møte i dag

Iran vil trolig stå øverst på listen når statsminister Binyamin Netanyahu i dag møter USAs president Donald Trump i Det hvite hus. Iran utgjør en militær trussel mot Israel via Syria og Libanon samtidig som de utgjør en trussel mot nabolandene. Dette kan destabilisere hele Midt-Østen. De to veil ventelig også diskutere «fredsprosessen» og ambassadeflytting. Det er knyttet stor spenning til møtet og til Trumps utenrikspolitikk som vil gjenspeile seg i møtet. Netanyahu som fløy til USA mandag kveld, skulle etter planen ha en middag med utenriksminister Rex Tillerson tirsdag kveld.

Rådgiver fikk sparken

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn leverte inn sin avskjed natt til i går norsk tid etter at han ble en belastning for administrasjonen. Flynn hadde en telefonsamtale med Russlands ambassadør i Washington i desember, og de diskuterte blant annet amerikanske sanksjoner mot Russland. Flynn informerte visepresident Mike Pence om at sanksjoner ikke ble drøftet i samtalen, og da det ble lekket ut etterretning som viste at Flynn ikke snakket sant til Pence, måtte han gå. Flynn koordinerte sikkerhetspolitiske samtaler mellom USA og Israel frem til han gikk av.

Militær bistand i havn

I alt 20 tunge militære anleggsmaskiner ankom denne uken Israel som en del av USAs første forsendelse av militært utstyr som en del av den militære bistandspakken på 38 milliarder dollar. Den første forsendelsen inneholdt store Caterpillar D9 bulldosere som er armert og utstyrt med maskingevær, og flere andre tunge militære kjøretøyer er underveis og skal integreres med Det israelske forsvaret (IDF) de kommende årene.

Vil sende blod til pasient

Israelske myndigheter jobber på spreng for å få tillatelse fra Peru for å sende inn flere poser med blod som skal gå til den 22 år gamle israeleren Zohar Katz som ligger på sykehus i Lima. Katz var på haiketur i landet etter militærtjeneste og pådro seg en alvorlig blodinfeksjon som krever blodoverføring. Et fly med lege og blodposer er klar til å ta av på kort varsel og så bringe den unge jenta hjem til Israel for videre behandling. Mange israelere har stilt opp og gitt ekstra blod som skal gå til henne.

Hentet hjem ambassadør

Israelsk sikkerhetstjeneste har bekreftet at de har tilbakekalt landets ambassadør til Egypt for hele tre måneder siden. Bakgrunnen for at ambassadør David Govrin ble kalt hjem var relatert til hans personlige sikkerhet. Andre ansatte ved ambassaden ble også sendt hjem, og egyptiske myndigheter har bekreftet dette.