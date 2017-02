Nyhetssammendrag 18. februar 2017

Varm mottakelse for Netanyahu

Statsminister Binyamin Netanyahu og hans kone Sara fikk en varm mottakelse da de ankom Det hvite hus og president Donald Trump og USAs førstedame Melania Trump tirsdag formiddag. De to statslederne holdt en pressekonferanse før de holdt et lengere privat møte seg imellom, og begge understreket det gode forholdet mellom de to landene. Dette stod i skarp kontrast til de siste åtte årene hvor president Barack Hussein Obama behandlet Netanyahu på en nedverdigende måte flere ganger. -Båndene mellom USA og Israel er ubrytelig, sa president Trump.

To-statsløsning i tvil

Den mye omtalte to-statsløsningen i konflikten mellom Israel og palestina-araberne er ikke eneste løsning på konflikten. Det kom frem på pressekonferansen med Binyamin Netanyahu og Donald Trump i går. Trump på sin side ba Israel om å «holde tilbake» litt på nybyggingen inntil videre, men sa at han hverken var for eller mot to-statsløsningen, men foretrakk det Israel og palestina-araberne måtte komme til enighet om. Begge lederne understreket at palestina-araberne må anerkjenne Israel og hatet mot jødene som er pensum i PLO-skolene må opphøre.

Ambassadeflytting

En flytting av den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem er ennå en mulighet, men i motsetning til da han drev valgkamp, så ville ikke president Donald Trump gjenta løftet. Han sa at de vurderer saken fremdeles og vil gjøre det i en tid fremover. Statsminister Binyamin Netanyahu sa etter møtet at han hadde bedt Trump om å anerkjenne Israels suverenitet over Golanhøydene som Israel annekterte i 1981. Han ville ikke si noe om Trumps reaksjoner, annet enn at de ikke var overrasket over at dette ble bragt opp.

Amerikanere liker Israel

En amerikansk meningsmåling viser at 71 prosent av amerikanerne ser positivt på Israel. Dette er det fjerde året på rad at 70 prosent eller mer av amerikanerne har tilkjennegitt et positivt syn på jødestaten, ifølge Gallup. 49 prosent ser positivt på statsminister Binyamin Netanyahu mens 30 prosent har en negativ oppfatning av ham.

Honda og Volvo til Israel

Bilprodusentene Honda og Volvo har åpnet forskningssenter i Israel. Senteret ble startet av Mayer Group som importerer begge bilmerkene til landet. Senteret vil forske på my teknologi som kan anvendes i bilene i fremtiden. Israelske høyteknologiselskaper er blant de fremste i verden når det gjelder autonom teknologi hvor biler kan kjøre av seg selv.

SodaStream bobler over

Det israelske selskapet SodaStream som er kjent for brusmaskiner for hjemmemarkedet tredoblet sitt overskudd for tredje kvartal i 2016. Omsetningen i fjor vokste med 14 prosent til 476 millioner dollar, og det er spesielt markedene i Tyskland, Canada, USA, Skandinavia, Sveits og Japan hvor de vokser mest.