Nyhetssammendrag 17. februar 2017

God økonomisk vekst

Israels brutto nasjonalprodukt for 2016 blir nå justert opp. Økonomien vokste med hele 6,2 prosent i fjerde kvartal og på årsbasis er tallet nå justert opp til 4 prosent av Statistisk Sentralbyrå. I de to siste kvartalene vokste økonomien med 5 prosent mens den vokste 3,2 prosent de to første kvartalene av 2016.

Forventer større vekst

De gode forbindelsene mellom den nye Trump-administrasjonen i USA og Israels regjering vil føre til større investeringer mellom landene og en bedre økonomi for Israel, ifølge amerikanske MarketWatch. -Trump-administrasjonen har signalisert at de vil behandle Israel som en topp alliert og militært betydelig, og dette vil styrke investeringssektoren og handelen, ifølge Steven Schoenfeld i BlueStar Indexes. I tillegg er israelsk høyteknologi og militær teknologi svært etterspurt verden rundt.

Elbit levere til USA

Det israelske elektronikkselskapet Elbit Systemts Ltd. har via sin amerikanske avdeling fått en kontrakt med US Army om leveranse av et nytt kontrollsystem for granater. Kontrakten er verdt nærmere 102 millioner dollar over fem år. Det nye systemet gjør granater langt mere treffsikre.

Medisinsk utstyr opp

Salg av medisinsk utstyr produsert i Israel økte 46 prosent mellom november i fjor og januar i år og utgjorde en verdi på 2,8 milliarder dollar. Salg av farmasøytiske produkter økte med 8 prosent til 2 milliarder dollar, ifølge Israel Export Institute.

Oljefond operativt i 2020

Israelsk «oljefond» vil ikke være operativt før i 2020. Først da regner Israel Tax Authority med at fondet har nok minimumsreserver til å bære seg selv. Fondet skulle opprinnelig vært operativt i midten av 2019. Fondet må ha 1 milliard shekel før det trår i kraft, og midlene kommer inn via skatt på olje og gass i landet.

Gass-royalties opp i 2016

Royalties fra gassfeltene i Israel økte med 8,5 prosent i 2016, og fra Tamar-feltet alene økte utbetalingene med 7 prosent til tross for en nedgang i prisen på naturgass. Tamar bragte inn 819 millioner dollar i royalties i fjor.

Setter kaffeprisen opp

Den israelske kaffebarkjeden Cofix som i 2013 revolusjonerte kaffemarkedet i Israel ved å selge til lavere pris, kunngjorde denne uken at de nå vil sette opp prisen. Kaffen vil nå koste seks shekler i stedet for fem. Det gjelder også de andre matvarene de selger. Alt har til nå kostet 5 shekel, men den nye prisen blir altså 6 enten det er kaffe eller smørbrød. Cofix har 131 kaffebarer i Israel og en i Moskva. De skal senere åpne i London.