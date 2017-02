Nyhetssammendrag 20. februar 2017

Summerte opp toppmøte

Statsminister Binyamin Netanyahu brukte deler av det ukentlige kabinettmøtet søndag til å summere opp toppmøtet med USAs president Donald Trump sist onsdag. Netanyahu beskrev møtet som usedvanlig godt, og mente at alliansen mellom USA og Israel bare har blitt sterkere med den nye administrasjonen. Han sa at USA og Israel deler syn når det gjelder Iran, og de to vil også forsøke å danne grunnlag for felles regionale interesser med andre land i området som kan føre til en normalisering med Israel. Netanyahu og Trump ble også enige om å oppgradere forbindelsene rundt sikkerhet, etterretning, teknologi og økonomi, og de skal ha et eget team som skal diskutere Judea og Samaria.

Møtte flere ledere

Det tre dager lange besøket til statsminister Binyamin Netanyahu i USA i forrige uke gav ham anledning til å møte en rekke ledere i tillegg til president Donald Trump. Netanyahu møtte også visepresident Mike Pence som han beskrev som en sterk Israel-venn, og han hadde et godt møte med utenriksminister Rex Tillerson, foruten et 20 talls ledere fra kongressen. Netanyahu sa at dette styrket de tverrpolitiske forbindelsene mellom USA og Isarel. -Jeg må legge til at da møtet med presidenten var over, tok han meg i hånden og definerte forbindelsene mellom Israel og USA som «en ny dag». Det er en ny dag og det er en god dag, sa Netanyahu.

Utrenskning i USA

En skare av oppsigelser ble fredag sendt ut til ansatte i Det amerikanske utenriksdepartementet. Alt fra diplomater, byråkrater, assistenter og andre er sagt opp og dette skal være en utrenskning av ansatte som er å regne for illojale mot den nye Trump-administrasjonen. Det amerikanske utenriksdepartementet har – på folkemunne – drevet sin egen utenrikspolitikk i mange tiår, nærmest uavhengig av presidentene. Mange av dem ble stemplet som «arabister» for de de var mer vennlig innstilt overfor araberland enn Israel, og direkte motarbeidet presidenter som George W. Bush.

Islamsk leder død

Den islamske sjeiken Omar Abdel-Rahman, også kjent som den «blinde sjeiken» døde av naturlige årsaker i et fengsel i USA i helga. Abdel-Rahman (78) var født i Egypt men sonet en livstidsdom for å ha medvirket og planlagt terroraksjoner i USA. Flere av hans disipler var involvert i bombingen av World Trade Center i New York i 1993, hvor seks ble drept og over 1000 skadet. Han hadde også tilknytning til drapet på rabbi Meir Kahane i 1990.

Klar advarsel til Hizballah

Israel har sendt en klar advarsel til den islamske terrorgruppen Hizballah om at de vil slå særdeles hardt tilbake dersom terrorgruppen angriper mål i Israel. Den arabiske avisen Al-Hayat i London skriver at Israel sendte advarselen via enn arabisk budbringer.