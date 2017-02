Nyhetssammendrag 21. februar 2017

Besøkte Singapore

Statsminister Binyamin Netanyahu besøkte mandag Singapore hvor han ble tatt imot av sin kollega Lee Hsien Loong. De to diskuterte forbindelsene mellom landene og dette var Netanyahus første besøk til Singapore. Loong besøkte Israel i fjor vår og det var første gang en leder fra landet avla Israel et offisielt besøk. De to landene har et felles forskingsfond som har finansiert 150 prosjekter til selskaper i Israel og Singapore. Forbindelsen mellom landene betegnes som svært gode.

Rettet mot Asia

Israel har begynt en målrettet dreining mot Asia. Statsminister Binyamin Netanyahu sa under sitt to dager lange besøk i Singapore at han håper at landet vil opprette nye sterke forbindelser med landene i regionen. Netanyahu skal videre til Australia, og han blir den første israelske statsministeren som besøker landet. I neste måned skal han etter planen til Kina og senere i år til India.

ISIS-raketter mot Israel

To raketter ble mandag morgen skutt fra Sinai mot Israel. Begge landet og eksploderte i åpne områder i Eshkol regionen og ingen ble skadet. En terrorgruppe med tilknytning til islamske ISIS stod bak angrepet. Forsvarsminister Avigdor Lieberman sa at ISIS i Sinai ikke utgjør en alvorlig trussel for Israel

Bombetrusler mot jøder i USA

Minst ti jødiske sentre rundt om i USA fikk mandag bombetrusler. Dette er fjerde gangen på fem uker at en rekke jødiske sentre får slike trusler. Det er mistanke om at det er samme person og gruppe som står bak truslene som blir ringt inn. Sentrene og omkringliggende bygninger blir evakuert når slike trusler blir ringt inn. I januar ble det ringt inn 60 slike trusler.

Nødlandet i Ashdod

Et militært helikopter av typen Sikorsky CH-53 Sea Stallion møtte mandag formiddag gjøre en nødlanding på Mei Ami stranden i Ashdod. Helikopteret deltok i en øvelse da det fikk tekniske problemer og nødlandet til strandgjestenes store overraskelse.

EU gir penger til israelsk prosjekt

EU har bevilget 7,7 millioner euro til et israelskledet prosjekt som arbeider med å utvikle emballasje for mat som forlenger holdbarhetstiden. NanoPak prosjektet er et internasjonalt prosjekt som er ledet av Technion, Israel Institute of Technology. Ved å utvikle antibakteriologisk emballasje kan matens holdbarhet forlenges betraktelig, og dette vil også redusere mengden av mat som må kastet hvert år. Norge og Danmark er også med på prosjektet.