Nyhetssammendrag 22. februar 2017

USA torpederte avtale

Et hemmelig møte mellom Israel, Egypt, Jordan og USA for å løse konflikten mellom Israel og palestina-araberne i februar i fjor, ble torpedert av USA. Kilder nær statsminister Binyamin Netanyahu sa ifølge israelske medier at Obama-administrasjonen ødela utsiktene for en regional avtale fordi de forsøkte å tvinge igjennom sine krav. Det er uklart hva kravene var, men de førte til at alt havarerte. Det var Netanyahu som angivelig tok initiativet til toppmøtet som ble holdt i Aqaba, Jordan.

Netanyahu i Australia

Statsminister Binyamin Netanyahu landet onsdag morgen i Australia hvor han sammen med sin kone er på offisielt besøk. Det er første gangen at en israelsk statsminister besøker Australia, og besøket kommer etter at han tilbragte to dager i Singapore. Netanyahu skal være i Australia til søndag og skal møte med landets ledere foruten ledere for det jødiske samfunnet i landet.

Rådgiver god for Israel

Utnevnelsen av general Herbert Raymond McMaster som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Donald Trump er positivt mottatt i Israel. Dr. Eitan Shamir ved Begin Sadat Center for Strategic Studies ved Bar-Ilan University sa at McMaster er god for Amerika og for den jødiske staten, og han har mange gode venner i Israel og har besøkt landet ofte. Han har referert til Israel som en alliert på linje med Storbritannia og Canada, sa Dr. Shamir.

Soldat dømt til fengsel

Den israelske soldaten Elor Azaria ble dømt til 18 måneders fengsel for å ha skutt og drept en palestina-arabisk terrorist etter at han var «nøytralisert». Påtalemyndigheten ba om tre til fem års fengsel, men den militære domstolen dømte ham til 18 måneder. Mange israelere krevde at han ikke ble dømt fordi han skjøt en terrorist som nettopp hadde utført et terrorangrep i Hebron.

Avlyste tale i Irland

Den israelske ambassaden i Irland reagerte med avsky etter at Trinity College i Dublin avlyste et planlagt besøk og en tale av den israelske ambassadøren Zeev Boker i siste øyeblikk. Bakgrunnen for at de avlyste talen var at et 40 talls studenter som var PLO-sympatisører protesterte utenfor universitetet mot Boker.

Pence besøkte Dachau

USAs visepresident Mike Pence besøkte søndag konsentrasjonsleiren Dachau hvor titusener av jøder ble myrdet av nazistene under Den andre verdenskrig. Pence som hadde med seg sin kone og 23 år gamle datter, la ned en kravs ved et minnesmerke og fikk en omvisning i leiren som ble opprettet av nazistene i 1933 utenfor München.