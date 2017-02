Nyhetssammendrag 23. februar 2017

Nye dommere i høyesterett

En komite for utnevnelse av høyesterettsdommere har utpekt fire nye dommere som skal sitte i Israels Høyesterett. De er Yosef Elron, Yael Vilner, George Kara, og David Mintz som idag sitter som dommere i Haifa, Tel Aviv og Jerusalem. Legal forum for the Land of Israel, en organisasjon på høyresiden var fornøyd med utnevnelsene fordi det indikerer en konservativ dreining av domstolen.

Fordømte gravskjending

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence forsømte skjendingen av over 150 gravstøtter ved den jødiske gravlunden i byen St. Louis denne uken. Pence sa etterpå at vandalismen ved gravlunden og de mange truslene mot jødiske sentre i USA de siste ukene er en lei påminnelse om alt det arbeidet som gjenstår for å bekjempe hat og fordommer. Pence deltok også i oppryddingen på gravlunden.

Undertegnet avtaler

Statsminister Binyamin Netanyahu og hans australske kollega og vert Malcolm Turnbull undertegnet denne uken flere avtaler om teknologi og luftfart. De diskuterte også videre samarbeid innenfor vitenskap, forskning og cyberteknologi. Netanyahu er den første israelske statsministeren som er på offisielt besøk i Australia.

Legger ned ammoniakklager

Miljøverndepartementet har besluttet å ikke fornye tillatelsen for driften av ammoniakklageret i Haifa. Tankanlegget blir dermed lagt ned fra 1. juni. Bakgrunnen er at anlegget utgjør en stor risiko for flere hundre tusen mennesker i området, og selskapet Haifa Chemicals hadde ikke gitt svar på departementets spørsmål om sikkerhet.

Mål bombet i Damaskus

Libanesiske medier meldte torsdag at israelske jagerfly bombet mål nær den syriske hovedstaden Damaskus natt til onsdag. Målet skal angivelig ha vært en våpenforsyning på vei til den islamske terrorgruppen Hizballah. De israelske flyene kom via Libanon. Det israelske forsvaret (IDF) hadde ingen kommentar.

Iron Dome test fullført

IDF kunngjorde onsdag at de har fullført den hittil siste serien med tester av landets Iron Dome rakettforsvar. Den siste testen tok for seg den nye Tamir-raketten som er utviklet av USA og Israel og som skyter ned innkommende raketter.

Møtte familie til soldat

USAs ambassadør til FN, Nikki Haley møtte onsdag familien til den israelske soldaten Hadar Goldin som ble drept under Operation Protective Edge i Gaza sommeren 2014. Familien ba Haley om hjelp til å få Hamas til å returnere levningene av Hadar slik at de kan begrave ham i Israel.