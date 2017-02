Nyhetssammendrag 24. februar 2017

Putin-møte i mars

Statsminister Binyamin Netanyahu skal angivelig ha et møte med Russlands president Vladimir Putin om to til tre uker. Det kom frem under Netanyahus besøk og samtaler med ledere i Australia denne uken. Netanyahu frykter at Iran kan få ta kontroll over deler av Syria og dermed ende opp på grensen til Israel. Netanyahus delegater skal ha oppfordret Australia til å bli med å stramme til grepet rundt Iran etter flere år hvor presset på Iran har vært ikke-eksisterende.

Unnlot å støtte to-statsløsning

Under en pressekonferanse med Australias statsminister Malcolm Turnbull hvor han tok til orde for en to-statsløsning i konflikten mellom Israel og palestina-araberne, unnlot imidlertid statsminister Binyamin Netanyahu å støtte denne løsningen. Israel har ikke formelt sett gått tilbake på denne løsningen som er holdt frem som eneste løsning av de fleste landene foruten FN, men den sittende regjeringen har ikke ville slutte opp om at dette er den eneste løsningen på konflikten. Også Trump-administrasjonen i USA har unnlatt å holde frem to-statsløsningen som den eneste veien til fred.

Skjøt ned drone

Et israelsk jagerfly skjøt ned en drone til Hamas som fløy fra Gaza og ut over Middelhavet. Dronen kom ikke inn over Israel, og styrtet i havet etter at det ble truffet. Det israelske forsvaret (IDF) sa at de ikke vil tillate noen å infiltrere israelsk luftrom.

Gigantsalg til India

Den indiske statsministeren Narendra Modi godkjente onsdag en avtale om kjøp av israelsk-utviklet antiluftraketter for landets forsvar. Kontrakten er verdt 9,4 milliarder shekel eller rundt 20 milliarder kroner. Den indiske ordren består av 40 MR-SAM batteri og skal leveres i 2023. Systemet utvikles av Israel Aerospace Industries og Indias militære forskningsarm. Systemet kan skyte ned det aller meste i luften innenfor en rekkevidde på mellom 50 og 70 kilometer.

Drone-døder

Israel Military Industries har utviklet et nytt våpensystem som kan nøytralisere droner. Systemet kan oppdage droner på flere kilometers avstand, og de kan følge den, identifisere den og styre den av kurs eller uskadeliggjøre den før den kan nå sitt mål. I tillegg kan systemet blokkere kommunikasjon mellom dronen og hjembasen. Droner som er billig å kjøpe for alminnelige forbrukere, kan true flytrafikk og de kan også bringe med seg dødelige våpen.

Flere kvinnelige soldater

Antall kvinnelige soldater i kamprolle i IDF økte med 350 prosent fra 2015 til 2016, ifølge Israel Defense. I dag tjenestegjør 1,300 kvinner i kampstyrker som vil bli sendt til frontlinjene i en krig. Det er ventet at dette tallet vil stige til 2,800 i løpet av 2017.