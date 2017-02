Nyhetssammendrag 27. februar 2017

Vil aldri gi opp kontroll

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i en samtale med Australias utenriksminister Julie Bishop søndag, at Israel har blitt klok av erfaring og vet at de ikke kan stole på internasjonale styrker for å beskytte Israel. Derfor vil landet aldri gi opp sikkerhetskontrollen over Judea og Samaria som en del av en eventuell fredsavtale med palestina-araberne.

15 tunneler til Israel

Den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas har minst 15 angrepstunneler fra Gaza og inn til Israel, melder Channel 2, og siterte en kilde i regjeringens sikkerhetskabinett. Nyheten kommer i forkant av en offentlig rapport om Gaza-krigen i 2014, hvor Israel ødela minst 34 slike tunneler under den 50 dager lange krigen.

Vurderer trekke seg fra HRC

USA vurderer å trekke seg ut av FNs menneskerettighetsråd (HRC) i protest mot organisasjonens politiske beslutninger og spesielt den urettmessige behandlingen de har gitt Israel, skriver Politico. I forrige uke sa USAs FN-ambassadør at organisasjonen hadde en «dobbeltmoral som kunne ta pusten av en», og direkte «opprørende ensidige resolusjoner» mot Israel. Utenriksminister Rex Tillerson har reist tvil om verdien av å være med i rådet.

Ny leder for Demokratene

Verdens eldste kontinuerlige parti, Demokratene i USA, valgte i helgen ny partileder. Tidligere arbeidsminister Tom Perez vant så vidt over utfordreren Keith Ellison, som er en mulism fra Minnesota med tilknytning til radikale antisemittiske element. Det var trolig antisemittismen som gjorde at han tapte. Men Perz utnevnte Ellison til nestleder av partiet.

Arrestasjoner i Ofra

Politiet har arrestert en rekke aktivister foran tvangsevakueringen av bosetningen Ofra som ble bygd uten de nødvendige tillatelsene og på privat palestina-arabisk land. Ni bygninger, hvorav åtte er boliger, skulle opprinnelig vært revet 8. februar men dette ble utsatt til 3. mars etter at høyesterett utsatte saken. Bygningene ble opprinnelig beordret revet av retten i februar for to år siden. Arrestasjonene finner sted nå for å hindre at aktivister tar seg inn og skaper motstand slik de gjorde i Amona nylig.

SAIC til Israel

Den kinesiske bilprodusenten SAIC skal åpne et forskningssenter i Israel hvor det skal fokuseres på avansert bilteknologi som elektriske biler, datanettverk og annen driftsteknologi. Senteret vil ha 50 ansatte. SICA er en av Kinas fire største bilprodusenter. Tidligere denne måneden kunngjorde kinesiske Geely som har interesser i Volvo at også de vil åp0ne et forskningssenter for biler i Israel.