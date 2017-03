Nyhetssammendrag 28. februar 2017

Bombet mål i Gaza

Israelske styrker bombet flere Hamas-posisjoner i Gaza mandag morgen etter at det ble skutt raketter fra Gaza og inn i Israel. Rakettene landet i Shaar Hanegev regionen sør i landet søndag kveld, og det ble ikke meldt om skader. Israel skjøt med artilleri mot Hamas.

Tvangsutvist fra Ofra

Sikkerhetsstyrker tvangsutviste beboerne i tre av ni hjem i bosetningen Ofra utenfor Jerusalem mandag. Bosetningen skal etter planen rives tirsdag ettermiddag. To aktivister er arrestert fordi de forsøkte å hindre politiet å komme inn og de protesterte mot evakueringen, mens fem politimenn er skadet. Over 100 politimenn er nå i Ofra for å passe på husene som skal rives at de ikke inntas av aktivister.

Antisemittisk bølge

Flere titalls gravstøtter ble tippet over og ødelagt eller skjendet ved en gravlund utenfor den amerikanske byen Philadelphia sist helg. Dette er andre gangen på en uke at jødiske graver er blitt skjendet i USA. I forrige uke ble en gravlund utenfor byen St. Louis skjendet. Samtidig opplever mange jødiske sentre og skoler en bølge av bombetrusler, og de blir alltid evakuert og det blir søkt etter bomber. Politiet i USA har ikke pågrepet noen for verken gravskjendingen eller bombetruslene mot de jødiske sentrene.

Fordømte antisemittismen

USAs president Donald Trump, jødiske organisasjoner og israelske ledere har alle fordømt bølgen av antisemittiske hendelser i USA de siste månedene, inkludert vandalismen på gravlunder og bombetrusler mot utallige jødiske sentre og skoler. Justisminister Jeff Sessions sa på en pressekonferanse at truslene og ødeleggelsene er «uakseptabel og en svært destruktiv» handling.

Dømt for terror i Rosh Haayin

En distriktsdomstol i Lod ahr dømt en 23 år gammel arabisk kvinne til 16 års fengsel for å ha knivstukket en jødisk trebarnsmor i Rosh Haayin i april i fjor. Shatila Abu-Iyada fra Kfar Kassem innrømmet til etterforskerne at hun hadde opprinnelig planlagt å sprenge en jødisk restaurant som hevn for at en arabisk tenåring ble drept av tre israelere i 2014. Abu-Iyada er araber med israelsk statsborgerskap.

UNRWA-arbeider suspendert

FNs hjelpeorganisasjon for palestina-arabiske «flyktninger» UNRWA har suspendert Suhail al-Hindi etter at det ble meldt at han var valgt inn i Hamas politbyrå i Gaza. Hamas har benektet dette og UNRWA sier at de heller ikke har grunn til å tro at det er sant, men har suspendert ham inntil etterforskningen er over.

Uendret rente

Bank of Israel kunngjorde at de ikke vil heve utlånsrenten i mars, men vil la det stå på 1/10 prosent. Sentralbanken sa at økonomien er inne i en positiv fase og arbeidsledigheten har gått ned og boligprisene har gått merkbart ned.