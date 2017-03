Nyhetssammendrag 01. mars 2017

Rivning av Ofra i gang

Bulldosere og gravemaskiner begynte sent tirsdag kveld arbeidet med å rive åtte bygninger i Ofra som ble oppført på privat palestina-arabisk land. Det tok politiet to dager å fjerne beboerne og demonstrantene. Det befant seg imidlertid mange aktivister i den niende bygningen slik at rivningen av den ble utsatt for en kort periode.

Falsk rakettalarm i sør

En rakettalarm i den sørlige delen av Israel tirsdag ettermiddag viste seg å være falsk alarm. Det er uklart hva som forårsaket alarmen som advarte beboerne i Shaar Hanegev regionen om å søke tilflukt. Det israelske forsvaret (IDF) sa at de ikke hadde funnet noen rester av en eventuell rakett i området.

Rapport kritiserer Gaza-krig

En offentlig rapport som ble lagt frem tirsdag rettet skarp kritikk mot politiske ledere så vel som militære ledere over krigen mot Hamas i Gaza i 2014. Rapporten konkluderer med at militærets etterretning var svært mangelfull i tiden før krigen og det eksisterte heller ingen definert operasjonell plan for å ødelegge tunellene, som i seg selv utgjorde en langt større trussel enn det de var klar over. Dette mener rapporten kan ha ført til at langt flere israelske soldater ble drept i den 50 dager lange krigen. Det var ventet på forhånd av rapporten ville være kritisk til det offentlige.

PLO-press mot Israel

PLO-leder Mahmoud Abbas vil i vår presse internasjonale organisasjoner til å aksjonere mot Israel, melder NRG. Abbas planlegger å åpne offensiven i FNs menneskerettighetsråd i Geneve, og de vil også be om at FNs sikkerhetsråd implementerer resolusjoner mot jødestaten. Abbas som er inne i sitt 13 år som leder av PLO-myndigheten, til tross for at han ble «valgt» for en fireårsperiode, har brukt det meste av tiden sin på å undergrave Israel via internasjonale organisasjoner. I 2014 trakk han seg ut av forhandlinger med Israel.

Kutt i PLO-bistand

Den republikanske senatoren Lindsey Graham introduserte denne uken den såkalte «Taylor Force Act» som dersom den blir vedtatt vil kutte amerikansk bistand til PLO-myndighetene dersom de fortsetter å lønne terroristene og deres familier. Graham sa at israelere og amerikanere, inkludert den drepte Taylor Force, er ofre for denne barbariske praksisen. PLO-myndigheten har nå et valg om å stanse praksisen eller miste amerikansk bistand.

Fornøyd med livet i Israel

En undersøkelse av Statistisk Sentralbyrå viser at 89 prosent av israelerne, inkludert arabiske israelere er fornøyd med livet i Israel. Dersom jødene skilles fra araberne så er 91 prosent av jødene fornøyd med livet i landet mens 82 prosent av araberne er det. Kategorier som arbeid, sikkerhet, helsetjenester, boliger, utdanning, miljø og velstand ble brukt for å måle hvor fornøyd folk er med dagliglivet i jødestaten.