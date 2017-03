Nyhetssammendrag 02. mars 2017

Åpnet ild mot IDF

Terrorister i Gaza åpnet torsdag ettermiddag ild mot israelske soldater i den vestlige delen av Negev. De israelske soldatene var på rutineoppdrag da de kom under ild. Israelske stridsvogner og fly besvarte ilden med å ødelegge to Hamas-stillinger i den nordlige delen av Gaza.

Flytter på grunn av antisemittisme

Opposisjonsleder Isaac Herzog i Knesset sier at han aldri hadde trodd at det ville være så mange antisemittiske handlinger i USA. De siste par ukene har tre jødiske gravlunder blitt skjendet og det ringes inn anonyme bombetrusler til jødiske skoler og sentre flere ganger for uken. Herzog tror at dette vil føre til at mange jøder vil immigrere til Israel.

Diskuterer Maale Adumim

En lovgivningskomite på ministernivå vil om kort tide diskutere et lovforslag som vil innføre israelsk suverenitet over forstaden til Jerusalem. Maale Adumim er en stor og moderne forstad og lovforslaget har vært fremmet flere ganger uten at det har kommet opp til votering. Palestina-araberne har gjort krav på området.

Kjent fotograf er død

Den kjente israelske fotografen David Rubinger er død, 92 år gammel Den prisbelønte nasjonale fotografen ble født i Wien i 1924 og flyktet til mandatområdet Palestina da Østerrike ble annektert av Nazi-Tyskland. Han fikk et kamera som gave under Den andre verdenskrig, noe som utløste hans talent. Rubinger er kjent for ikoniske bilder av israelske fallskjermtropper ved Vestmuren i 1967 og de løslatte gislene fra Entebbe-raidet i 1976 for å nevne noen.

Gigantplaner for Tel Aviv

Israel land Authority (ILA) la denne uken frem planer for å bygge ut bydelen Sde Dov i Tel Aviv med 16,000 boliger. Prosjektet er et samarbeid med Tel Aviv by. 60 prosent av eiendommen er eid av ILA mens 40 prosent er eid av private interesser. Halvparten av boligene vil bli små leiligheter i bygninger på opptil ti etasjer.

IMI privatiseres

Justisminister Avichai Mandelblit har gitt grønt lys for privatiseringen av Israel Military Industries (IMI). Statsrevisorens kontor har holdt tilbake prosessen i flere måneder fordi de mente den ikke var det offentliges interesse. Blant kritikken var frykt for at Elbit System skulle ta over IMI og dermed få monopol på militært utstyr.