Nyhetssammendrag 03. mars 2017

Foreslo USA ut av UNHRC

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i et møte med Likud-medlemmer at han foreslo overfor USAs president Donald Trump at de burde trekke seg ut av FNs menneskerettighetsråd (UNHRC). Rådet er kjent for sine ensidige angrep mot Israel, og USA har i etterkant av møtet med Netanyahu antydet at de vurderer å trekke seg ut av rådet, nettopp på grunn av deres ensidige utfall mot Israel. Netanyahus bemerkninger falt i et lukket møte men noen tok opp samtalen og lekket den ut.

Gass strømmer til Jordan

Delek Drilling som driver gassfeltet Tamar begynte allerede i januar i år implementeringen av en avtale med Jordan fra 2014, om salg av gass til landet fra feltet utenfor Israel. Det var ingen formell kunngjøring da gassen begynte å strømme til Jordan for litt over en måned siden. De jordanske selskapene Arab Potash og Jordan Bromine skal importere 70 milliarder kubikkfot med gass fra Tamar i løpet av de neste 15 årene.

Rekordinvesteringer i Israel

Statens Pensjonsfond i Norge, også kjent som Oljefondet, la denne uken frem sin rapport for 2016 og den viste at fondet satte investeringsrekord i Israel i løpet av fjoråret. Fondet hadde ved utgangen av 2016 25,6 milliarder kroner i israelske aksjer og rentepapirer, og dette er en økning på en milliard fra året før. Jørund Rytman i Fremskrittspartiet som også er leder for Israels venner på Stortinget sa at resultatet var gledelig, og mente at dette var bra for Israel så vel som for Norge.

Iransk marinestyrking

US Office of Naval Intelligence sier at Iran kan begynne kjøp av krigsskip, ubåter og raketter så tidlig som 2020 når FNs resolusjon som forbyr dem i å skaffe seg sofistikerte våpen blir hevet. Resolusjonen vil gjøre at Iran kan kjøpe militært utstyr fra andre land. I dag kopierer de mindre våpen og utstyr som er produsert i andre land. Irans strategi er å skaffe seg ballistiske raketter, marinestyrke og støtte-grupper i regionen, skriver US Office of Naval Intelligence i en rapport.

Minnet Begin

En minnestund ble holdt på Olivenberget i Jerusalem torsdag ettermiddag for tidligere statsminister Menachem Begin. Begin var Israels 6. statsminister og døde for 25 år siden. Over 150 personer deltok på minnestunden som ble ledet av statsministerens sønn, knessetmedlem Benny Begin.

Gransker kontoer i USA

Det israelske skattevesenet, Israel Tax Authority, kunngjorde denne uken at de har fått informasjon fra det amerikanske skattevesenet IRS om 30,000 bankkontoer som tilhørte israelske borgere i 2014. Dette kommer i tillegg til 35,000 kontoer som ble «oppdaget» i 2015. Skattevesenet vil nå se om eierne av disse har betalt skatt av midler de hadde i USA.