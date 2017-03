Nyhetssammendrag 06. mars 2017

Iran hevder S-300 operativt

Irans statskanal meldte søndag at det avanserte russiske S-300 luftforsvarssystemet nå er operativt. Statskanalen hevdet videre at systemet er testet ved en base i en ørken og systemet var i stand til å uskadeliggjøre flere mål samtidig. Russland hevet i 2015 et forbud mot eksport av systemet til Iran. Systemet er et av de mest avanserte i verden og kan sikte seg inn mot en rekke mål samtidig og skyte dem ned. S-300 gjør en eventuelt Vestlig militær aksjon mot Irans atomanlegg langt vanskeligere.

Ingen Arafatgate

Statsminister Binyamin Netanyahu sa i et møte med israelske krigsveteraner som hadde klaget over at en gate i Jatt utenfor Haifa var oppkalt etter PLO-leder og den moderne terrorismens far, Yassir Arafat. Netanyahu sa at Israel ikke vil tillate at en gate blir oppkalt etter Arafat og de vil arbeide for å fjerne gateskiltet.

Trump vil flytte ambassade

Den amerikanske kongressmannen Ron DeSantis som var på befaring i Jerusalem nylig for å studere hvor de eventuelt kan flytte landets ambassade, sa at han tror den amerikanske presidenten akter å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. -Å se at dette skjer 50 år etter frigjøringen av Jerusalem vil bli et høydepunkt for mange i USA og mange israelere her i Jerusalem, sa DeSantis. Han ledet en delegasjon som var i Jerusalem for å finne et potensielt sted for ambassaden, og han er også leder for en underkomite i kongressen for Nasjonal Sikkerhet. DeSantos sa at Arnona trolig er det beste stedet for en ambassade.

Arabere skal diskutere ambassade

Utenriksministere fra araberlandene skal denne uken møtes i Kairo hvor de blant annet skal diskutere hvordan de kan blokkere en potensiell flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Ministrene fra landene som utgjør Den arabiske liga har 27 andre saker de skal diskutere, blant annet misnøyen med at Egypt og Saudi Arabia har tilnærmet seg Israel i en felles kamp mot Iran som atommakt.

Toppmøte Netanyahu-Putin

Statsminister Binyamin Netanyahu sa søndag at han vil reise til Moskva for å møte Russlands president Vladimir Puting denne uken. Øverst på dagsordenen er en hindring av Irans innflytelse i Syria. Netanyahu håper han kan få Putin til å legge pres spå Iran i denne saken. Russland har kjempet for og støttet Syrias diktator Bashar Assad, som også Iran har støttet, og det er en utbredt oppfatning at Iran ønsker en permanent etablering i Syria.