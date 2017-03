Nyhetssammendrag 07. mars 2017

Diskuterte Iran over telefon

USAs president Donald Trump ringte mandag statsminister Binyamin Netanyahu for å diskutere atomavtalen med Iran og regimets hittil siste fiendtlige handlinger, inkludert Irans testing av en rakett sist helg. Det meste av samtalen fokuserte på Iran og hva som kan gjøres mot den økende trusselen fra landet. Netanyahu takket også Trump for den varme mottagelsen i Det hvite hus i februar og for hans bemerkninger mot antisemittismen som har vist tegn til oppblomstring i USA.

Innreiseforbud for aktivister

Utenlandske statsborgere som støtter en boikott av Israel eller er imot jødiske bosetninger i Judea og Samaria risikerer i fremtiden å bli nektet innreise til Israel. Knesset vedtok mandag en lov som forbyr dem innreise til landet. 46 medlemmer av parlamentet stemte for loven i den tredje opplesingen mens 28 stemte mot. Innreiseforbudet vil ikke gjelde for de med oppholdstillatelse i landet og myndighetene kan gjøre unntak.

Indias statsminister til Israel

Narendra Modi blir den første indiske statsministeren til å reise på offisielt besøk til Israel i sommer. Den indiske avisen Hindustan Times skriver at besøket markerer et diplomatisk skifte som burde vært gjennomført for lenge siden. De to landene normaliserte forbindelsene seg imellom i 1992, og har senere innført omfattende forskningssamarbeid i sivil sektor så vel som militær sektor. Avisen skriver at det er tegn på at Modi vil bryte med tidligere diplomatisk praksis og ikke besøke palestina-araberne. Israel er Indias tredje største partner når det gjelder militært utstyr.

Advarte mot anneksjon

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sa mandag at Israel har mottatt en direkte advarsel fra USAs president Donald Trump om at en ensidig israelsk anneksjon av nye områder i Judea og Samaria vil føre til en «øyeblikkelig krise». Lieberman bekjentgjorde saken i et møte med Knessets utenriks og forsvarskomite, men en talsmann for ham ville ikke si hvem i administrasjonen som hadde kommet med advarselen.

Flere veier, biler

Nasjonen Israel vokser seg stadig større og det blir flere veier og biler i landet og folk kjører mer enn før. Det ble solgt 286,000 nye biler i 2016 og det var 12,5 prosent mer enn året før, og tallet utgjorde 5,700 nye biler i uken. Israel hadde de tettest trafikkerte veiene blant de 35 medlemmene av OECD med over 2,500 biler per vei-kilometer. Fra 2000 til 2015 økte antall kilometer kjørt med bil med over 50 prosent mens antall biler økte med 70 prosent. Det ble imidlertid bare bygget 17 prosent mere veier i tidsrommet.