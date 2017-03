Nyhetssammendrag 08. mars 2017

Diskuterer bosetningsrestriksjoner

USA og Israel har innledet en diskusjon om å holde tilbake nybygging i bosetninger, ifølge talsmann Mark Toner i Det amerikanske utenriksdepartementet. Toner viste til at det var president Donald Trump under pressekonferansen med statsminister Binyamin Netanyahu tidligere i februar, som ba Israel om å holde tilbake byggeaktivitetene. Toner sa videre at administrasjonen fremdeles arbeider med å utrede situasjonen med hensyn til «fredssamtaler» og videre politikk.

Tørr februar måned

Den nordlige delen av Israel hadde en usedvanlig nedbørfattig februar måned og landbruket belager seg på å stanse vanningen av store områder dyrkbar mark. Vannstanden i Genesaretsjøen som er Israels viktigste ferskvannskilde er 20 centimeter under det den røde linjen. I februar måned fikk innsjøen bare 10 prosent av det som regnes som normal nedbør.

Stor etterretningslekkasje

Internettportalen Wikileaks som sprer hemmelige dokumenter lekket fra ulike kilder, inkludert stater, har lagt ut flere tusen dokumenter som viser hvordan den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA opererer og hvilken kapasitet de har. Lekkasjen er karakterisert som særdeles omfattende og har påført organisasjonen stor skade.

Lieberman og Mattis i møte

Forsvarsminister Avigdor Lieberman møtte tirsdag sin amerikanske motpart James Mattis i Pentagon. Dette var det andre møtet mellom de to etter at Trump-administrasjonen ble innsatt i januar. De to diskuterte felles sikkerhetsinteresser og strategisk samarbeid. Lieberman sa videre at Midt-Østen trenger et aktivt USA.

Israel på 30. plass

Det amerikanske bladet US News & World Report har kåret Israel til det 30. beste landet i verden å bo i av totalt 80 land som var med i undersøkelsen. Sveits kom på førsteplass, etterfulgt av Canada, Storbritannia, Tyskland, Japan, Sverige, USA, Australia og Frankrike. Israel er imidlertid det 8. mektigste landet basert på militær slagkraft, bare forbigått av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan.

Første rakett fra Sea Knight

Etter to år med testing skjøt Det israelske forsvarets (IDF) ubemannede marineskip Sea Knight sin første rakett. Mens det ubemannede skipet har vært i drift i lang tid, var dette første gang at det ble avfyrt en rakett fra farkosten som kan drives fra land eller fra andre marineskip. Sea Knight er fremdeles under utvikling og vil bli tatt i bruk i marinen i fremtiden. Det kan operere til havs i 12 timer og kan utstyres med fjernstyrte maskingevær og andre våpen.