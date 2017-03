Nyhetssammendrag 09. mars 2017

Ber USA bryte med FN-organisasjoner

Forsvarsminister Avigdor Lieberman på besøk i Washington denne uken ba i et møte med USAs utenriksminister Rex Tillerson om at de bryter med FN-organisasjoner som trakasserer og demoniserer Israel. Lieberman pekte spesielt på FNs hjelpeorganisasjon for palestina-arabiske «flyktninger», UNRWA, og FNs menneskerettighetsråd som er kjent for sine faste utfall mot Israel. -Disse organisasjonene oppfyller ikke sin misjon, sa Lieberman. Over 60 prosent av FNs menneskerettighetsråds resolusjoner er mot Israel.

Netanyahu til Moskva

Statsminister Binyamin Netanyahu reiser i dag til Moskva hvor han skal møte president Vladimir Putin. Hensikten er å styrke forholdet mellom de to landene og å understreke Israels opposisjon mot at iranske styrker eller proxy-grupper får etablere seg i Syria og danne en front mot Israel på grensen til Golanhøydene. Russland og Iran har de siste to årene sørget for at regimet til Bashar Assad har overlevd.

Boris Johnson i Jerusalem

Den britiske utenriksministeren Boris Johnson besøkte Jerusalem onsdag og hadde møte med statsminister Binyamin Netanyahu. Johnson arbeidet i sine unge dager ved en kibbutz i Israel. Han understreket at Storbritannias statsminister Theresa May og resten av den britiske regjeringen er sterke støttespillere av Israel. Johnson la til at den britiske regjeringen er for to-statsløsningen og at «illegale» bosetninger er et hinder for fred. Han skyndte seg å legge til at Israel har en absolutt rett til å leve i trygghet og det israelske folket fortjener å være trygg fra terrorisme. Netanyahu skal senere i år besøke Storbritannia.

Inviterte kongefamilien til Israel

President Reuven Rivlin ba den britiske utenriksministeren Boris Johnson om å overlevere en invitasjon til den britiske kongefamilien om å komme på offisielt besøk til Israel. Rivlin viste til at det i 2017 er 100 år siden Balfour Deklarasjonen, som 2. november 1917 ble signert av Storbritannias utenriksminister Arthur James Balfour, og som tok til orde for å legge til rette for et jødisk hjemland i det som i dag er Israel. Johnson sa at britene ser frem til feiringen av dette, og at de vil styrke de bilaterale forbindelsene mellom landene.

General besøkte Israel

Den amerikanske generalen og lederen for USAs Europa-kommando besøkte denne uken Israel. General Curtis Scaparotti fikk omvisning langs grensen til Gaza og fikk se Arrow rakettforsvarssystem og en av Hamas terrortunneler. General Scaparotti møtte også president Reuven Rivlin og generalløytnant Gadi Eizenkot som er sjef for Det israelske forsvaret (IDF) og de to diskuterte felles utfordringer i Midt-Østen.