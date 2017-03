Nyhetssammendrag 10. mars 2017

Iran testet ny rakett

Det halvoffisielle iranske nyhetsbyrået Tasnim meldte i går kveld at Irans revolusjonærgarde gjennomførte en vellykket test av en ballistisk rakett som ble skutt ut fra et marinefartøy. Raketten av typen Hormuz 2 har angivelig en rekkevidde på 300 kilometer. Iran har de siste par ukene gjennomført en rekke tester av raketter som har provosert USA så vel som Israel og økt spenningen i regionen.

Klart for Friedman i Senatet

Det amerikanske Senatets utenrikskomite har godkjent David Friedman som USAs nye ambassadør til Israel. Friedman var en av de første lederne president Donald Trump utnevnte før han selv ble innsatt. Friedman har sterke bånd til Israel og har støttet en flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem og er sterkt mislikt av venstresiden i USA så vel som i Israel. Det er ventet at Senatet vil stemme over Friedman i de nærmeste dagene.

Iran diskutert i Moskva

Russlands president Vladimir Putin tok torsdag imot statsminister Binyamin Netanyahu i Moskva. De to diskuterte situasjonen i Syria og Netanyahu lovpriste Russlands rolle i kampen mot ISIS og andre islamske terrorgrupper i Syria. Samtidig understreket han at Israel er svært urolige over Irans og Hizballahs innflytelse i Syria. Dette var Netanyahus femte besøk i Moskva på 18 måneder.

Stenger Gaza under Purim

Det israelske forsvaret vil som vanlig stenge av Gaza og de palestina-arabiske selvstyreområdene i Judea og Samaria under Purim fra fredag morgen til søndag kveld. Det vil kun bli gjort unntak for humanitære og medisinske tilfeller og noen få andre unntak som må ha forsvarsdepartementets godkjennelse.

Britisk kongefamilie til Israel

Buckingham Palace i Storbritannia opplyste denne uken at et medlem av kongefamilien trolig vil komme på offisielt besøk til Israel i år i forbindelse med markeringen av 100 års jubileet for Balfour deklarasjonen. President Reuven Rivlin sendte onsdag en invitasjon til Buckingham Palace via den britiske utenriksministeren Boris Johnson som var på besøk i Jerusalem, og kilder ved Buckingham indikerte at besøket trolig vil finne sted i november i år. Dette vil i så fall bli de første kongelige besøket fra Storbritannia til Israel i den moderne jødestatens 68-årige historie.

Exxon Mobile til Israel

Den amerikanske oljegiganten Exxon Mobile har rettet øynene mot Israel etter at de nylig vant et anbud på Kypros. Exxon Mobile som er amerikansk og som inntil nylig var ledet av Rex Tillerson før han ble utnevnt til utenriksminister i Trump-administrasjonen, ønsker trolig å være med i budrunden på utvikling av gassfelt. Energiminister Yuval Steinitz møtte i forrige uke med ledere fra Exxon Mobile, og han mener at det selskapet lettere kam by på israelske prosjekt nå som de vil begynne utviklingen av felt på Kypros.