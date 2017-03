Nyhetssammendrag 13. mars 2017

Britisk aktivist nektet innreise

En uke etter at Knesset vedtok en ny lov som nekter innreise til anti-Israel aktivister ble briten Hugh Lannin søndag kveld nektet innreise til landet. Lanning var tidligere styreformann i BDS Palestine Solidarity Campaign, en organisasjon som arbeider for en internasjonal boikott av Israel. Det er ventet at Lanning vil bli satt på første fly hjem mandag morgen.

Støtter ny lov

Den jødiske organisasjonen i USA, Zionist Organization of America (ZOA) har kommet ut med full støtte av Israels nye lov som nekter anti-Israel aktivister innreise til Israel. -BDS kampanjen mot Israel er urettferdig, diskriminerende og en skadelig form for økonomisk terrorisme som er grunnet på jødehat, sa ZOA i en uttalelse i helgen. Andre organisasjoner har kritisert Israel for den nye loven. Både USA, England og flere andre nasjoner har lover som åpner for at de kan nekte innreise til politisk aktive besøkende.

Planlegger ny bosetning

Statsminister Binyamin Netanyahu skal i et møte med USAs president Donald Trumps rådgiver Jason Greenblatt forsøke å få støtte for en ny jødisk bosetning i Judea. Bosetningen skal være for de som måtte tvangs evakueres fra Amona nylig, og er i israelske øyne ikke å regne for en ny bosetning men snarere en kompensasjon for Amona. Israel har ikke etablert nye bosetninger p flere tiår.

Jordansk massemorder løslatt

Den tidligere jordanske soldaten Ahmed Daqamseh ble i helgen løslatt etter 20 års fengsel i Jordan for å ha skutt ned og drept sju israelske skolejenter i mars 1997. Massakren fant sted på grensen mellom Israel og Jordan. Etter løslatelsen i helgen sa Daqamseh at israelerne burde elimineres «ved skutt eller ved å gravlegges» og to-statsløsningen er en «løgn». Mange israelere er forferdet over at myndighetene i Jordan løslot morderen.

Trump inviterte Abbas

President Donald Trump i USA inviterte fredag PLO-leder Mahmoud Abbas til et møte i Det hvite hus. Invitasjonen kom under en telefonsamtale mellom de to. Under besøket skal de to diskutere hvordan de kan gjenoppta «fredsprosessen». Ingen dato er fastsatt men det er ventet at møtet vil finne sted om kort tid.

Fortsetter indoktrinering

Den britiske avisen Daily Mail skriver basert på en etterforskning at PLO-myndigheten har minst 24 skoler som indoktrinerer elevene til å utøve vold mot israelere og skolene er finansiert av Storbritannia og EU. Betingelsene for bistanden til skolene er at nettopp slik indoktrinering opphører, skriver Mail on Sunday.