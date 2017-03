Nyhetssammendrag 14. mars 2017

USA-møte i Jerusalem

Statsminister Binyamin Netanyahu hadde i går et fem timer langt møte med Jason Greenblatt som er USAs president Donald Trumps seniorrådgiver. Samtalen dreide seg i hovedsak om å fremme fred mellom Israel og nabolandene og å formulere en koordinert tilnærming mellom dem når det gjelder israelske bosetninger. Greenblatt som også er president Trumps spesialutsending for «fredsprosessen» la vekt på at forhandlinger og en fredsavtale må baseres på direkte forhandlinger mellom partene. Greenblatt skal tirsdag møte PLO-leder Mahmoud Abbas.

Demonstrerte mot Abbas

Flere hundre palestina-arabere demonstrerte søndag og mandag i Ramallah mot PLO-leder Mahmoud Abbas og sikkerhetssamarbeidet med Israel. Demonstrasjonen kom som følge av at PLO-myndigheten etter tips fra Israel pågrep en terrorcelle for ett år siden som planla aksjoner mot israelere. Disse ble løslatt etter kort tid, men Israel sporet dem opp og pågrep fire av dem mens en femte ble drept i kamp. Demonstrantene ropte at samarbeid med Israel er forræderi nog de krevde Abbas avgang.

Iran produserer raketter i Libanon

Det iranske regimet har angivelig satt opp flere små fabrikker i Libanon som produserer raketter. Fabrikkene er under Hizballahs kontroll men de får hjelp fra Irans revolusjonærgarde til arbeidet. Det skal også produseres andre typer skytevåpen ved anleggene som ligger under jorden og som har vært i virksomhet siden slutten av 2016, skriver den kuwaitiske avisen al-Jarida.

Intel kjøpte Mobileye

Den amerikanske datagiganten Intel kjøpte denne uken det israelske selskapet Mobileye for svimlende 15,3 milliarder dollar. Mobileye som har base i Jerusalem er blant de fremste i verden til å utvikle datautstyr for autonome biler. Oppkjøpet er det største i Israels historie og selskapet skal fortsatt holde til i Israel.

Dødstall for Syria

Borgerkrigen i Syria som startet i mars 2011 har kostet over 320,000 menneskeliv. Blant dem er 96,000 sivile hvorav 17,400 er barn ifølge den britiske organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights. Rundt 61,000 syriske soldater er drept foruten 55,000 oppførere.

Mubarak snart en fri mann

Egypts tidligere president Hosni Mubarak som ble styrtet av Muslimsk broderskap i 2011 vil trolig bli satt fri denne uken. Drapsanklagene mot Mubarak ble fjernet denne uken og han vil derfor bli løslatt. Broderskapet dømte ham til to livsvarige dommer for drapet på 239 demonstranter under en nesten tre uker lang demonstrasjon mot ham i 2011.