Nyhetssammendrag 15. mars 2017

Truer FNs menneskerettighetsråd

Trump-administrasjonen i USA har denne uken truet med å gå ut av FNs menneskerettighetsråd med mindre de gjennomfører omfattende reformer og stanser den «ensidige dagsordenen mot Israel». Han la til at USA også er betenkt over at flere medlemmer av rådet som er beskyldt for brudd på menneskerettighetene, som Kina, Egypt og Saudi Arabia. USA under Bush-administrasjonen valgte å trekke seg ut av rådet som var sett på som fiendtlig innstilt til Israel så vel som USA, men Obama-administrasjonen gikk inn i 2009. Fra rådets begynnelse i 2006 og frem til 2016 var over halvparten av resolusjonene og fordømmelsene rettet mot Israel.

Abbas tror nå på fred

PLO-leder Mahmoud Abbas sa i et møte med USAs fredsprosessutsending Jason Greenblatt at han tror det er mulig å oppnå en fredsavtale med Israel nå som president Donald Trump er president. Abbas som trakk seg ut av forhandlingene med Israel i 2014 forpliktet seg også til å hindre «inflammatorisk» retorikk og oppvigling, ifølge meldinger.

USA vil ha terrorist utlevert

Det amerikanske justisdepartementet har bedt Jordan om at de utleverer Ahlam Aref Ahmad Al-Tamimi. Hun medvirket til bombingen av Sbarro pizzarestaurant i Jerusalem i 2001 hvor 15 mennesker ble drept og langt flere skadet og lemlestet. Hun ble dømt til livsvarig fengsel i Israel i 2003 men ble løslatt under en byttehandel med Hamas i 2011 og reiste til Jordan. Saken mot Al-Tamimi ble reist i lukket rett i 2013 og først offentliggjort nå. Flere av de drepte var amerikanske statsborgere. Det amerikanske justisdepartementet har karakterisert henne som en «terrorist som ikke angrer» sine gjerninger.

Vil stanse Kuwait Airways

En amerikansk non-profitt gruppe har klaget Kuwait Airways inn for en domstol i Tyskland fordi selskapet nekter jøder fra å reise med selskapet fra Europa til land utenfor Den arabiske liga, som India og Thailand. Dette mener de er diskriminering og diskvalifiserer selskapet fra rutenettet i Europa. Flyselskapet hadde lignende praksis i USA og valgte å stenge ruten fra New York til London fremfor å ta med jødiske passasjerer.

Fyrverkerifabrikk eksploderte

En eksplosjon tirsdag morgen ved en fabrikk som produserer fyrverkeri i Moshav Porat i Sharon førte til at sju personer ble skadet. Tilstanden skal være alvorlig til en av de sju. I alt 21 brannbiler og ambulanser kom til fabrikken.

Boligsalg ned i januar

Det ble solgt 9,700 boliger i januar måned i Israel og det er en nedgang på 5 prosent fra desember, men en oppgang på 3 prosent fra januar i 2016, ifølge tall fra Finansdepartementet.