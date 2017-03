Nyhetssammendrag 16. mars 2017

Valgseier for nederlandsk parti

Nederlands statsminister Mark Rutte fra Det liberalkonservative partiet (VVD) lå i natt an til å styrke sin ledelse i det nederlandske parlamentsvalget med 32 plasser i det 150 medlemmer store parlamentet. Høyrepopulisten Gert Wilders som har markert seg mot islamsk innvandring til Nederland og Europa, lå an til å få 19plasser, det samme som Kristendemokratene (CDA) og det EU-vennlige partiet Demokratene (D66). Valgdeltakelsen var på 81 prosent og var den høyeste på over 30 år.

Besvarte rakettangrep

Det israelske flyvåpenet (IAF) bombet tidlig torsdag morgen to Hamas-mål i den nordlige delen av Gaza etter at terrorister timer i forveien skjøt en rakett fra Gaza mot Netivot. Raketten eksploderte da den traff bakken i et åpent område. Det israelske forsvaret (IDF) tror at det var en radikal salafistgruppe som stod bak raketten, men Israel holder Hamas ansvarlig for alle angrepene fra Gaza.

Vil «frigjøre» Golanhøydene

En iranskstøttet terrorgruppe i Syria kunngjorde denne uken at de akter å «frigjøre» Golanhøydene fra Israel. Terrorgruppen Harakat Hizballah al-Nujaba er direkte støttet av Iran og opererer i Syria med russiskproduserte stridsvogner og annet artilleri.

Nye boliger i Kiryat Ono

Plan og bygningskomiteen i Tel Aviv har godkjent planer for bygging av 1,250 leiligheter i Kiryat Ono. I tillegg til leilighetene skal det også bygges 350,000 kvadratmeter kommersiell eiendom. Det bor i dag 40,000 mennesker i Kiryat Ono.

To livstidsdommer for terrorist

En militær domstol i Judea har idømt en arabisk terrorist to livstidsdommer for drapet på rabbi Michael Mark i Hebron i fjor sommer. Mark ble drept da terrorister i en bil kom opp på siden av ham og åpnet ild. Hans kone og to av deres barn ble også skadet.

Prisindeksen uendret i februar

Levekostnadene i Israel forholdt seg stabile i februar måned. Klær, sko og elektronikk gikk ned i pris mens frukt, grønnsaker og møbler gikk opp i pris. Boligprisene steg med en halv prosent.

Nordafrikanske journalister på besøk

For 6. gang inviterer det israelske utenriksdepartementet nordafrikanske journalister til Israel på besøk. Gruppen inkluderer bloggere og journalister fra arabiskspråklig media og kommer blant annet fra Algerie og Tunisia. De får omvisning i Jerusalem og andre steder som Yad Vashem, Knesset og høyesterett.

Færre søker arbeid

Antall arbeidssøkende i Israel gikk ned fra 170,000 i januar til 168,500 i februar, en nedgang på 0,8 prosent. Israel har nå den laveste arbeidsledigheten på 10 år, ifølge offentlige tall.