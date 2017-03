Nyhetssammendrag 17. mars 2017

Ingen enighet om bosetninger

Statsminister Binyamin Netanyahu og USAs fredsprosessutsending Jason Greenblatt hadde ett andre møte torsdag for å diskutere bosetninger i Judea og Samaria. Men de kom ikke frem til noen enighet, ifølge israelske medier. Channel 2 meldte at Netanyahu gjorde det klart overfor Greenblatt at det ikke var politisk mulig å fryse utvidelsene av bosetningene, fordi det ikke var støtte for dette i koalisjonen. Greenblatt hadde også møte med en delegasjon som representerte bosetningene i Judea og Samaria.

Israel unntatt fra budsjettkutt i USA

USAs president Donald Trump la torsdag frem sitt første utkast til statsbudsjett og alt fra utenriksdepartementet til statsfinansiert kunst og kringkasting ble kraftig kuttet tilbake eller eliminert fra budsjettet. Men unntaket var Israel. USA vil fortsatt gi jødestaten 3,1 milliarder dollar i året i militær bistand for å beholde et militært forsprang på nabolandene. President Trumps kutt til utenrikstjenesten er på nesten 29 prosent, og utenriksminister Rex Tillerson kan fritt kutte hvor han vil, med unntak av Israel, skriver The New York Times.

Flere kutt i vente

Trump-administrasjonen i USA kan komme til å kutte betraktelig på overføringene til FN og organisasjonens ulike organisasjoner, spesielt de som er kjent for anti-Israel holdninger. Onsdag kom FNs økonomiske og sosiale kommisjon for det vestlige Asia (ESCWA) ut med en rapport som beskyldte Israel for å ha opprettet en apartheidstat som undertrykker og dominerer palestina-araberne. Israel har slaktet rapporten og det er ventet at også kongressen og administrasjonen vil bruke den som ammunisjon når sparekniven skal brukes mot FN.

Netanyahu til Kina

Statsminister Binyamin Netanyahu reiser i neste uke på et tre dager langt offisielt besøk til Kina, hvor de blant annet skal markere at det er 25 år siden de to landene etablerte diplomatiske forbindelser. Netanyahu har med seg den største forretningsdelegasjonen noensinne, og Israel håper å styrke handelen mellom landene. Netanyahu skal naturlig nok møte Kinas ledere. Han besøkte Kina i 2013.

Ny kringkaster

Israels nye rikskringkaster vil gå på luften fra og med slutten av april. Den nye kringkasteren som har navnet «Kan» skal erstatte Israel Broadcasting Authority som gikk med store underskudd. Den nye institusjonen skal i større grad stå på egne ben og fra og med 2015 opphørte også Israels «tv-lisens».