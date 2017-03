Nyhetssammendrag 20. mars 2017

Økt spenning i Syria

Ubekreftede meldinger natt til mandag gikk ut på at Israel i natt for andre gang på 24 timer bombet mål i Syria. Aksjonene skal ha vært gjennomført vest i landet på grensen til Libanon og målet skal ha vært en våpenkonvoi som var på vei fra Syria til Hizballah i Libanon. Søndag ble en militærleder som var lojal til diktator Bashar Assad drept av en drone på Golanhøydene. Fredag morgen bombet israelske fly en våpenkonvoi på grensen mellom Syria og Libanon og Syria besvarte angrpet med å skyte tre avanserte raketter mot de israelske flyene. Ingen av dem traff målet men Israel lanserte en Arrow rakett som tok ut en av de syriske rakettene på vei mot Israel. Syria har truet med kraftige motsvar etter fredagens aksjon, mens Israel har gjort det klart at de kan eliminere Syrias luftforsvar på kort tid. Russland innkalte Israels ambassadør og ba om en forklaring etter raidet fredag.

Libanon ansvarlig for neste krig

Det israelske forsvarets (IDF) sjef Gadi Eisenkot advarte i helgen myndighetene i Beirut og gjorde det klart at Libanon er ansvarlig for den neste konflikten mellom Israel og Hizballah. Eisenkot understreket at den neste krigen med den sjiamuslimske terrorgruppen vil finne sted i Libanon. Advarselen ble rettet til myndighetene fordi de tillater terrorgruppen Hizballah å operere fritt i landet og at de kan bygge opp et formidabelt våpenarsenal til neste konflikt.

Til USA for diskusjon

Statsministerens stabssjef Yoaw Horowitz reiste søndag til Washington hvor han sammen med ambassadør Ron Dermer skal holde samtaler med Trump-administrasjonen om bosetninger i Jerusalem, Judea og Samaria. Målet er å komme frem til en felles «forståelse» rundt bosetningene og utvidelsene av dem. Samtalene kommer en uke etter at administrasjonens Jason Greenblatt var i Israel for å diskutere saken med Israel.

Oppvask i FN etter rapport

Jordanske Rima Khalaf sa i helgen opp sin stilling som leder for FNs økonomiske og sosiale kommisjon for det vestlige Asia (UNESCWA) etter at FNs generalsekretær Antonio Guterres forlangte at Kahals rapport som stemplet Israel som en apartheidstat ble trukket tilbake. Khalaf nektet, mens Guterres insisterte, og hun valgte å gå av. Rapporten som ble slaktet i USA karakteriserte Israel som en apartheidstat som systematisk praktiserte en raseundertrykkelse og dominasjon av palestina-araberne. Khalaf har vært kjent for sine anti-Israel holdninger.

Begynner Kina-besøk

Statsminister Binyamin Netanyahu og hans delegasjon fløy søndag til Kina hvor de innledet sitt fem dager lange offisielle besøk. Netanyahu sa at de ble tatt varmt imot i Kina og at dette var en ære for Israel. Det er 25 år siden Kina og Israel opprettet diplomatiske forbindelser, og Israel håper å score stort på et utvidet handelssamarbeid med Kina.