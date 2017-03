Nyhetssammendrag 21. mars 2017

Drone skutt ned over Syria

En israelsk drone ble skutt ned over syrisk territorium mandag. Det israelske forsvaret (IDF) bekreftet dette etter at syriske og libanesiske medier hevdet at dronen ble skutt ned av syrisk luftforsvar. Dronen av typen Skylark gikk ned over Quneitra, og Hizballah la ut bilder av vraket på sosiale medier. IDF sa at de ikke var bekymret for at gradert data fra dronen ville komme i Hizballahs hender.

Avverget 16 kidnappinger

Den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet sa i går at de avverget 16 kidnappinger og 16 selvmordsattentat i 2016. For første gang på 30 år ble ikke en eneste israelsk soldat drept av terrorister som kom fra Gaza. Shin Bet leder Nadav Argaman sa i Knessets forsvarskomite at de vil styrke nærværet i Judea og Samaria fordi Hamas har bygd opp sitt arsenal for å kunne utføre terroraksjoner fra området.

USA boikottet FN-møte

Møtet til FNs menneskerettighetsråd mandag boikottet av USA, samtidig som de gav organisasjonen sterk kritikk for sin «langvarige partiskhet» mot Israel som også truer organisasjonens troverdighet. I en uttalelse gjorde USA det klart at de er imot rådets agenda nummer sju, som er fast dagsorden på møtene, hvor de tar for seg «menneskerettighetssituasjonen i Palestina og de okkuperte arabiske territoriene». Tre ganger i året tar rådet opp denne saken som ender opp med ensidig kritikk av Israel. Ingen andre nasjoner i verden blir behandlet med permanent punkt på rådets agenda.

Strid om kontinentalsokkel

Israel har bedt USA og FN om å presse Libanon til å endre utlysningen for konsesjon for leting etter gass i en omstridt del av Middelhavet. Libanon vil starte leting i fem maritime blokker, men tre av disse blokkene er delvis innenfor Israels grenser. Libanon har satt søknadsfristen til slutten av mars måned, og de tror det kan være 850 millioner fat olje i området og store mengder gass.

Lykkelig i Israel

Den årlige rapporten over de lykkeligste folkene i verden kåret Norge til det landet hvor folk er mest lykkelig. Norge tok over fra Danmark som nå rykket ned til andre plass. Israel kom inn på 11. plass, mens USA var på 14. plass og Storbritannia på 18. plass.

Flere fly til Israel

Det spanske flyselskapet Air Europa trapper opp flyvningene fra Madrid til Tel Aviv til seks ukentlige avganger. Det er dobbelt så mange avganger som de har i dag. Selskapet har hatt en økning i trafikken på ruten på hele 47 prosent siden januar.