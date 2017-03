Nyhetssammendrag 22. mars 2017

Dropper ikke Iran-avtale

USA vil opprettholde atomavtalen med Iran og en vil ikke bli skrotet slik president Donald Trump indikerte under valgkampen i fjor. En talsmann for presidenten sa tirsdag at presidenten inntil videre vil holde fast på avtalen og at de vil også se til at Iran etterlever alle punktene.

Iran er største trussel

Mossad-leder Yossi Cohen sa på en konferanse i Netanya denne uken at Iran utgjør den sentrale trusselen mot Israel. Men han la til at regioner rundt srael også har fiender som sikkerhetsetablissementet må fokusere på og lære å kjenne slik at de kan vinne over dem når det blir nødvendig, og «det vil bli nødvendig» sa han. Forsvarssjef Gadi Eisenkot sa imidlertid at Iran-støttede Hizballah i Libanon nå er blitt en av Israels største sikkerhetsutfordringer.

Tuneller ikke størst trussel

Den israelske forsvarssjefen Gadi Eisenkot sa i et møte i Knesset at de tar tunellene fra Gaza svært alvorlig, og mens de utgjør en stor trussel mot Israel så er de langt fra den eneste eller den største, men det er ikke rett å definere dem som en eksistensiell eller strategisk trussel, sa han.

Fremgang over bosetninger

Statsminister Binyamin Netanyahu sa onsdag at de har gjort betydelige fremskritt i samtalene med Trump-administrasjonen i USA vedrørende israelske bosetninger. Netanyahus utsendinger leder samtalene med representanter i Det hvite hus.

Skutt nær grensegjerde

Israelske soldater åpnet ild mot tre palestina-arabiske terrorister som tok seg inn i et forbudt område nær sikkerhetsgjerdet i den sørlige delen av Gaza natt til onsdag. En bel drept og to ble skadet.

«Fred» er til det beste

Kinas president Xi Jinping sa under et møte med statsminister Binyamin Netanyahu som er på offisielt besøk i landet at en fred med palestina-araberne «er godt» fro alle parter. Xi la til at Kina setter pris på at Israel arbeider for en to-statsløsning i konflikten mellom Israel og palestina-araberne.

BDS-leder arrestert

En av grunnleggerne av den internasjonale boikottaksjonen mot Israel – BDS – ble nylig arrestert mistenkt for å ha unndratt rundt 6 millioner kroner i beskatning. Omar Barghouti skal ha mottatt penger fra et PLO selskap og fra foredrag rundt om i verden som han aldri betalte skatt av. Han ble avhørt i Haifa før han ble løslatt mot kausjon.

Sommertid starter fredag

Israel stiller klokken en time frem klokken 02.00 natt til fredag. Sommertiden varer til søndag 29 oktober. USA begynte sommertiden for litt over en uke siden, mens mye av Europa begynner sommertiden kommende helg.