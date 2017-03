Nyhetssammendrag 23. mars 2017

Muslim bak London-terror

Det var en muslim som stod bak terroraksjonen i London onsdag som kostet fem personer livet og skadet 40 andre. Den mistenkte er 52 år gamle Khalid Masood som ISIS hevdet var en av deres «soldater». Masood var en radikal muslim som var født i Storbritannia. Aksjonen kom ett år etter det islamske bombeattentatet i Brussel som drepte 32 mennesker og skadet over 300 andre.

Israelsk tenåring bak trusler

De utallige truslene mot jødiske sentre i USA og flere andre steder ble i stor grad utført av en israelsk tenåring fra Ashkelon. 18-åringen skal ha brukt sofistikert datautstyr til å ringe inn trusler mot sentre i USA som det var nesten umulig å spore tilbake til et telefonnummer. Men ved flere anledninger glemte han å skjule de elektroniske sporene, og israelsk politi og amerikanske FBI klarte å spore ham opp i Ashkelon. Han er nå varetektsfengslet til 30. mars.

Friedman ny ambassadør

USAs president Donald Trumps kandidat til ambassadørjobben i Israel ble i går godkjent av Senatet. David Friedman har markert seg som en motstander av to-statsløsningen og for en flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Han ble vedtatt med 52 mot 46 stemmer i Senatet.

Glad for utnevnelsen

Statsminister Binyamin Netanyahu var tilfreds med Senatets godkjennelse av David Friedman som ny ambassadør til Israel. Netanyahu sa at Israel ville ta godt imot Friedman som også var å regne for en god venn av Israel. Israels ambassadør i USA gratulerte Friedman og sa at han så frem til å arbeide sammen med ham for å styrke alliansen mellom de to landene.

Krever mer penger for atomavtale

Lederen for FNs Internasjonale Atomenergibyrå (IAEA) har advart om at inspeksjonene av Irans atominstallasjoner er i fare dersom de ikke får mere penger fra USA og andre land. Yukiya Amano kom med advarselen under en reise til USA. Han sa at de trengte 2,1 prosent mer i bevilgninger for å kunne opprettholde inspeksjonene som er en del av atomavtalen med Iran. Dagens budsjett for IAEA er på 400 millioner dollar.

Stor militærøvelse i Israel

Frankrike, Tyskland, India og Italia vil bli med på en stor militærøvelse i Israel sammen med Hellas, Polen, USA og Israel. Øvelsen involverer flyvåpenet og vil involvere 100 fly og et mannskap på flere hundre. Den to uker lange øvelsen vil også involvere offiserer fra 40 andre nasjoner. Dette er den tredje slike øvelsen i Israel.

Bot for Coca-Cola

Konkurransemyndigheten i Israel har ilagt Central Bottling Company Group en bot på over 62 millioner shekel for brudd på reglene. Selskapet som har monopol på tapping av Coca-Cola i Israel skal ha tilbudt prisrabatt på colaprodukter for de som også kjøpte Tara meieriprodukter som selskapet også eier. Boten vil bli endelig avgjort etter en høring.