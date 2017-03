Nyhetssammendrag 24. mars 2017

Mubarak en fri mann

Egypt tidligere president Hosni Mubarak ble satt fri fra fengsel på fredag, seks år etter han ble tvunget ut som president og Det muslimske broderskap overtok styringen av landet. Mubarak sonet på et sykehus i Kairo, og fikk reise hjem etter løslatelsen. Mubarak ble arrestert i april 2011 etter at sikkerhetsstyrker angivelig drepte flere hundre demonstranter. Mubarak ble president i 1981 etter at Anwar Sadat ble myrdet.

Texas-Samaria avtale

Den amerikanske delstaten Texas har undertegnet en handelsavtale med regionale myndigheter i Samaria. Avtalen ble undertegnet av Texas landbruksminister Sid Miller og Yossi Dagan på vegne av Samaria Regional Council. Avtalen omfatter utveksling av teknologi og ekspertise innenfor landbruk og vannteknologi. Avtalen er også en kraftig korreks mot alle land som forsøker å boikotte Samaria.

PLO-aktivist utvist fra USA

Den palestina-arabiske kvinnen Rasmea Odeh vil bli fratatt sitt amerikanske statsborgerskap og utvist fra USA til Jordan. Bakgrunnen er at hun løy om sin bakgrunn da hun kom til USA og fikk statsborgerskap. I 1969 ble hun dømt for to terrorbombinger i Israel, men ble løslatt 10 år senere. Hun unnlot å nevne dette da hun søkte om amerikansk statsborgerskap. I januar ledet Odeh en stor kvinnemarsj i Washington mot president Donald Trump.

Nedgang for El Al

Det israelske flyselskapet El Al hadde en netto fortjeneste på 81 millioner dollar i 2017, og det er en nedgang på 26 millioner dollar fra 2015. Resultatet hadde trolig vært bedre hadde det ikke vært for uroen blant selskapets piloter i fjor, som førte til mange kanselleringer.