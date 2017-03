Nyhetssammendrag 27. mars 2017

Terrorleder likvidert

Hamas terrorleder Mazen Faqha ble sent fredag kveld likvidert da han kom hjem og parkerte bilen i garasjen i Gaza City. Faqha slapp ut familien og kjørte så for å parkere bilen og da han lukket garasjedøren ble han skutt flere ganger. Gjerningsmennene forsvant sporløst, trolig til havs, og det er uklart hvem som stod bak den profesjonelle jobben. Hamas har beskyldt Israel for å stå bak. Faqah ble dømt til livsvarig fengsel i Israel for å ha planlagt en bussbombe i 2002 hvor ni ble drept og 38 skadet, men han ble løslatt i en byttehandel for den israelske soldaten Gilad Shalit i 2011.

Hamas-leder kan bli neste

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman antydet i helgen at Israel kanskje kan komme til å ta opp igjen løftet om å likvidere Hamas øverste leder Ismail Haniyeh. -La oss snakke om Haniyeh på slutten av min termin, sa Lieberman i en samtale på Facebook. Lieberman lovet å eliminere terrorister som Haniyeh da han ble innsatt i mai i fjor, men har ennå ikke oppfylt løftet.

Ber israelere holde seg unna

Det israelske forsvaret (IDF) har bedt farmere i det sørlige Israel om å ikke komme nær sikkerhetsgjerdet til Gaza etter likvideringen av en Hamas-terrorist fredag kveld. IDF frykter at terrorister fra Gaza skal forsøke å kidnappe israelere og enten drepe dem eller holde dem som gisler.

Abbas og Putin møtes i mai

PLO-leder Mahmoud Abbas og Russlands president Vladimir Putin skal etter planen møtes i Moskva i mai, en måned etter at Abbas møter USAs president Donald Trump i Washington. De to skal diskutere situasjonen i Midt-Østen og konflikten mellom Israel og palestina-araberne.

AIPAC i Washington

Israels ambassadør til USA, Ron Dermer sa på AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) konferansen i Washington i helgen at de for første gang på mange tiår «ikke kan spores dagslys» mellom Israel og USA. Det betyr at de to landenes ledere kommer usedvanlig godt overens i politiske mål og meninger. Dermer sa videre at han tror forholdene mellom landene vil bli ytterligere styrket i årene som kommer som følge av det gode forholdet mellom president Donald Trump og statsminister Binyamin Netanyahu.

Cathay Pacific i Israel

Flyselskapet Cathay Pacific fra Hong Kong hadde søndag morgen sin første landing i Tel Aviv. Selskapet kunngjorde i fjor høst at de ville åpne en rute mellom Hong Kong og Israel med fire avganger i uken. El Al var tidligere det eneste selskapet som trafikkerte ruten direkte men myndighetene har åpnet for større konkurranse på rutene.