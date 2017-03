Nyhetssammendrag 28. mars 2017

Netanyahu talte til AIPAC

Statsminister Binyamin Netanyahu talte mandag ettermiddag til AIPAC konferansen i Washington via satellitt. -Israel er i ferd med å bli en global teknologisk makt og vi er svært stolte av dette. Alt dette kommer som følge av israelsk oppfinnsomhet og besluttsomhet, sa han. Netanyahu la til at de ikke klarte alt dette på egenhånd, men også hadde solid støtte fra USA. -Israel har ingen bedre venn enn Amerika og Amerika har ingen bedre venn enn Israel, sa han.

Nærmere ambassadeflytting

USA er nærmere en flytting av landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem enn noen gang før, sa Likuds Amir Ohana som var i Washington denne uken på AIPAC konferansen. Ohana sa videre at Trump-administrasjonen er virkelig interessert i å flytte ambassaden til Israels hovedstad, og dersom USA gjør det vil flere andre land følge etter.

Pence bekreftet flytteplaner

USAs visepresident Mike Pence sa i en tale under AIPACs konferanse at president Donald Trump seriøst vurderer å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Pence sa at mens amerikanske presidenter og andre har snakket om dette i flere tiår, så vurderer Trump saken konkret.

Mossad i Frankrike

Den franske avisen Le Monde hevder at Israels hemmelige tjeneste Mossad forsøkte å infiltrere sin franske motpart og å rekruttere dobbeltagenter. Mossad skal ha innledet arbeidet i 2010 da de sammen med sin franske motpart samlet inn data om Syrias masseødeleggelsesvåpen.

Ber israelere unngå Tyrkia, Jordan, Egypt

Israelske sikkerhetsmyndigheter har bedt israelere om å unngå reiser til Tyrkia, Jordan og Egypt nå som påsken er like rundt hjørnet, og mange israelere har for vane å reise bort under høytiden. Sikkerhetsmyndighetene mener det er sjanse for at terrorister planlegger terror mot eller kidnapping av israelere i disse landene.

Legendarisk røst taus

Israels legendariske sportsrøst over rikskringkastingen, Meir Einstein er død. Einsten ble stedt til hvile ved den gamle gravlunden i Herzliya. Flere hundre mennesker deltok, inkludert atleter. Einstein var i mange år sportsreporter fro Israel Broadcasting Authority. Han var 65 år gammel.