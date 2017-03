Nyhetssammendrag 29. mars 2017

Nye forbindelser

Statsminister Binyamin Netanyahu sa at enda ett land vil kunngjøre opprettelsen av diplomatiske forbindelser med Israel. Kunngjøringen vil finne sted i neste uke. Flere muslimske land har tilnærmet seg Israel de siste årene, og jødestaten har i dag bilaterale forbindelser med 160 land. Netanyahu sa at det nesten ikke går en dag at land gir uttrykk for at de ønsker å opprette forbindelser med Israel på grunn av landets økonomi, teknologi, etterretning og militære styrke.

Gjenåpner forbindelser med Nicaragua

Israel og Nicaragua vil gjenåpne de diplomatiske forbindelsene igjen etter at den latinamerikanske nasjonen som har sterke bånd til Iran brøt forbindelsene med Israel i 2010 over den israelske bordingen av båter på vei til Gaza i mai 2010. Det er uklart om det var dette landet Netanyahu refererte til da han sa at et land vil opprette diplomatiske forbindelser med Israel eller om det er ett annet land.

Forhandler om frihandelsavtale

Israel og Storbritannia skal denne uken starte forhandlinger om en ny frihandelsavtale mellom landene. Storbritannias beslutning om å gå ut av EU gjør at de må forhandle nye avtaler med mange land. Israel eksporterer for nesten 4 milliarder dollar i året til Storbritannia og landet er Israels nest største handelspartner etter USA.

Demonstrerte mot verneplikt

Flere tusen ultra ortodokse jøder demonstrerte tirsdag i Jerusalem mot at medlemmer av det ultra ortodokse samfunnet ble arrestert fordi de nektet å møte opp til verneplikt i Det israelske forsvaret (IDF). Demonstrasjonen var ulovlig, men politiet gav likevel grønt lys for den. Mange gater rundt Jerusalems busstasjon var stengt på grunn av folkemassen.

Nye raketter for Hamas

Army Radio melder at terrorgruppen Hamas i Gaza har skaffet seg flere titalls store høyeksplosive raketter til sitt arsenal. Disse skal være langt kraftigere enn de som Hamas har hatt til nå. De nye rakettene skal inneholde hundre kilo sprengstoff noe som gjør dem langt mer slagkraftig enn de små rakettene som har vært brukt til nå sammen med bombekastere. Rakettene har en rekkevidde på bare et par kilometer.

Iron Dome til havs

Israels marine har besluttet å installere Iron-Dome rakettforsvarssystem på fire nye marineskip i Corvette-klassen. Dette kan føre til en forsinkelse i leveransen av skipene som bygges i Tyskland og som etter planen skulle leveres fra og med 2019. Skipene har til oppgave å forsvare offshoreinstallasjonene i Middelhavet mot raketter.

Færre for to-statsløsning

En meningsmåling for Jerusalem Center for Public Affairs viser at stadig færre israelere er for en tilbaketrekking fra Judea og Samaria og en to-statsløsning. Bare 36 prosent støtter dette i dag mens tallet i 2005 var 60 prosent. 79 prosent mener det er svært viktig at Jerusalem ikke deles og forbli under israelsk suverenitet.