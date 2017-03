Nyhetssammendrag 30. mars 2017

Friedman ny ambassadør

Den amerikanske advokaten David Friedman ble onsdag tatt i ed som ny ambassadør til Israel. Han blir dermed president Donald Trumps første ambassadør som tiltrår. Visepresident Mike Pence administrerte innsettelsen. Friedman ble godkjent av Senatet med 52 mot 46 stemmer. Pence sa at Israel er USAs mest verdsatte allierte. Friedman er spesielt kjent for sine skarpe ytringer om Midt-Østen og Israel, og er for å flytte landets ambassade til Jerusalem og ser på to-statsløsningen som en dårlig ide.

Araberledere la frem plan

Arabiske ledere la onsdag frem en gammel «fredsplan» som tilbyr Israel forbindelser i bytte for at de går med på opprettelsen av en PLO-stat. Israelske medier skriver at dette blir tolket som et signal til Trump-administrasjonen i USA, om at de er villige til å bli med på en omfattende «fredsavtale» dersom president Donald Trump mekler en bred «fredsløsning». Trump har ennå ikke lagt frem sin visjon for en «fredsløsning» mellom Israel og palestina-araberne annet enn å si han så for seg en omfattende avtale som vil involvere store deler av regionen. Jordans kong Abdullah sa at det ikke kan bli verken fred eller stabilitet i regionen med mindre det opprettes en palestina-arabisk stat i Israel.

Himmler-telegram funnet

Et telegram fra Nazi-Tysklands Heinrich Himmler til stormuftien i Jerusalem fra 1943 er funnet i Israels nasjonalarkiv. I telegrammet lover Himmler at Tyskland vil stille seg sammen med araberne i datidens Palestina og støtte deres kamp mot de «jødiske inntrengerne». I telegrammet heter det videre at de tyske nasjonalsosialistene helt siden begynnelsen av har ført en kamp mot global jødisk dominans, og at de støtter kampen til de «frihetselskende araberne», spesielt de som er i Palestina og kjemper mot jødene.

Økt militær eksport

Israelsk militære eksport gikk opp med 14 prosent i fjor til 2,6 milliarder dollar, melder Forsvarsdepartementet. En tredjedel av eksportavtalene går til Asia og Stillehavsregionene. Dette er andre året på rad at eksporten har gått opp. Den største eksportvaren er fly og flysystemer (20%), etterfulgt av optisk utstyr (18%), raketter og defensive system (15%) og ammunisjon (13%).

Stor avtale med India

Rafael Advanced Defense System og Indias forsvarsdepartement har undertegnet en avtale om salg av antistridsvogn raketter og annet utstyr til 1 milliard dollar. Rafael skal selge Spike raketten til India. Den er spesiallaget for å ta ut fiendtlige stridsvogner, og når den først er skutt, vil raketten selv finne målet og treffe det med en høyeksplosiv ladning. Tilsvarende raketter i dag krever at den som fyrer den av må styre den til den treffer målet.