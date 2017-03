Nyhetssammendrag 31. mars 2017

Grønt lys for ny bosetning

De øverste ministrene i regjeringen vedtok torsdag å opprette den første nye bosetningen i Israel på flere tiår. Bosetningen skal ligge nær Shiloh og skal i første omgang være for familiene som ble tvangsevakuert fra Amona tidligere i vinter. Dette blir den første nye bosetningen siden Oslo-avtalen i 1993, og i alt 450 mål land er satt av til den. Nå som sikkerhetskabinettet har godkjent den er det opp til hele kabinettet å stemme, men det er ventet at de vil stemme for.

USA viser forståelse

Trump-administrasjonen i USA gav uttrykk for forståelse med den israelske regjeringens beslutning torsdag om å opprette en ny bosetning. Noe av dette kommer av at denne beslutningen og løftet til settlerne ble gitt før president Donald Trump ba Israel om å holde tilbake en utvidelse av bosetningene inntil videre.

Vil så tvil om Jerusalems tilhørighet

Araberlandene har angivelig et utkast til et vedtak som de vil legge frem for FNs UNESCCO i Paris. Utkastet vil ifølge israelske kilder som har fått tilgang på det, utfordre Israels suverenitet over Jerusalem. I utkastet vil de forsøke å få UNESCO til å klassifisere jødiske steder tom Patriarkens grav og Rakels grav i Betlehem som en «integrert del av Palestina». Resolusjonen sier at «enhver handling tatt av Israel, den okkuperende makt, for å innføre eller håndheve lover eller administrasjon over Jerusalem, er illegale og har derfor ingen gyldighet. Det neste UNESCO møtet finner sted 1. mai.

Kutter til FN

Det israelske utenriksdepartementet kunngjorde denne uken at de vil kutte 2 millioner dollar i overføringene til FN som et svar på de mange anti-Israel resolusjonene som det omstridte FNs menneskerettighetsråd har vedtatt. Israel vil i stedet bruke disse pengene på prosjekter i land som er vennlige til Israel. Beslutningen kom denne uken etter at rådet i forrige uke vedtok fem resolusjoner mot Israel.

Forbereder seg på neste krig

Det israelske forsvaret (IDF) trener nå på neste krigen med den islamske terrorgruppen Hizballah. IDF trener i en «arabisk by» ett sted i Israel hvor det er arabisk graffiti på veggene og alt ser ut som en virkelig arabisk by. Der praktiserer soldatene kamp fra bygning til bygning i scenario de tror er mest sannsynlig i en fremtidig konflikt med den iransk støttede gruppen i Libanon.

Godt år for Israel

2016 var et meget godt år for Israel rent økonomisk. Bank of Israel sa denne uken i sin årlige rapport at økonomien var den beste på fire år og at den vokste med hele 4 prosent i fjor, mens prognosene var på 1,2 prosent. Siden 2011 har landets økonomi vokst med 21,6 prosent.