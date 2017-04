Nyhetssammendrag 03. april 2017

Avsluttet samtaler om bosetninger

Samtalene mellom USA og Israel om å begrense israelske bosetninger er avsluttet etter at de to landenes ledere ikke kom frem til enighet eller felles forståelse rundt saken, melder Israel Radio. Nyheten kom etter at statsminister Binyamin Netanyahu på torsdag informerte sikkerhetskabinettet om at de ville begrense byggevirksomheten ved bosetningene i Judea og Samaria som en gest til president Donald Trump.

Senker forventningene

Jødiske settlere har senket forventningene til Trump-administrasjonen etter at Israel i forrige uke besluttet å begrense byggevirksomhetene i bosetningene. Mange hadde håpet at Israel ville kunne utvide bosetningene drastisk i de neste årene, basert på signaler fra president Donald Trump under valgkampen. Men enkelte tror at de nye begrensningene ikke betyr en «frys» i aktivitetene men snarere en begrensning utover eksisterende bosetninger.

Nytt forsvarssystem i drift

Rakettforsvarssystemet David’s Sling ble operativt søndag. De to batteriene som nå er i drift er ved Hatzor flybase nær Gaza. Systemet er myntet på å skyte ned innkommende raketter som har en rekkevidde på 40 til 300 kilometer, noe som både Hamas i Gaza og Hizballah i Libanon har. David’s Sling er en del av et frie-delt forsvarssystem som består av Iron Dome som skyter ned kortrekkende raketter og små droner, etterfulgt av David’s Sling og så Arrow 2 og Arrow 3 som kan skyte ned langtrekkende ballistiske raketter. Systemene til tross, forsvaret understreker at de ikke gir en hermetisk garanti om at ingen raketter vil kunne trenge igjennom forsvaret.

EU vil ha israelsk gass

En delegasjon fra EU skal denne uken besøke Israel for å diskutere import av israelsk gass. Israel vil legge frem planer om en 1300 kilometer lang undersjøisk rørledning som skal kunne tilføre kontinentet gass.

Tel Aviv er hjem for de rike

Israel har 400 «megarike» innbyggere. For å havne i denne kategorien må de tjene mer enn 85 millioner kroner i året. De 400 utgjør 0,1 prosent av landets befolkning og 80 prosent av dem bor i den sentrale delen av Israel og 53 prosent av dem bor i Tel Aviv. Hele 89 prosent av dem er menn med en gjennomsnittsalder på 56 år.

Kontrakt for Elbit

Elbit Systems of America har vunnet en kontrakt for US Navy for produksjon av skjermdisplay for hjelmer som skal brukes for piloter på MH-60 helikopteret. Piloten og mannskapet skal i tillegg kunne låse seg inn på et mål og følge det via displayet i hjelmen. Kontrakten er verdt 50 millioner dollar, og Elbit produsere det i USA.