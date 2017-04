Nyhetssammendrag 04. april 2017

Ny tid i FN

USAs FN-ambassadør Nikki Haley er president i FNs sikkerhetsråd denne måneden. Ambassadør Haley sa på en pressekonferanse at USA ikke lenger vil tillate at FNs sikkerhetsråds dagsorden blir dominert av konflikten mellom Israel og araberne. Hun la til at hun hadde advarte PLO-myndighetens representant om at USA vil blokkere alle arabisk-sponsede initiativ mot Israel og understreket at PLO-myndigheten må vise at de «virkelig er villige» til å komme tilbake til forhandlingsbordet.

Stor utbygging i Beit Shemesh

En seremoni ble avholdt mandag for å markere myndighetenes godkjennelse for bygging av 17,000 nye boliger i Ramat beit Shemesh. I tillegg skal 530 mål settes av til nøringslivet. Det er ventet at Beit Shemesh vil vokse seg dobbelt så stor i løpet av de neste årene. Byen har i dag 104,000 innbyggere og 21,000 familier. Beit Shemesh fikk bystatus for 30 år siden og er i dag Israels 15. største by.

Obama-figurer driver innflytelse

USAs president Donald Trump er generelt sett positivt innstilt overfor Israel men administrasjonen hans består fremdeles av flere byråkrater som ble utnevnt av forgjengeren president Barack Hussein Obama, og de skal være årsaken til at administrasjonen ikke er så kritisk til PLO-myndigheten som presidenten gav inntrykk av selv å være. En av disse er Yael Lempert som under Obama-administrasjonen forsøkte å nedgradere forbindelsene mellom USA og Israel, skriver Arutz.

Sendte kondolanser

Statsminister Binyamin Netanyahu sendte kondolanser til Russland etter at en bombe eksploderte på undergrunnsbanen i St. Petersburg. Netanyahu sa at det israelske folk står sammen med det russiske folk i denne vanskelige situasjonen. Minst 10 ble drept og flere titalls andre skadet. Politiet fant en annen bombe som de klarte å uskadeliggjøre før den ble detonert.

Beslagla dykkerdrakter

Grensekontrollen ved Kerem Shalom grenseovergang til Gaza hindret 30 profesjonelle dykkerdrakter fra å komme inn til Gaza. Israel tror at draktene skulle brukes av terrorister, inkludert Hamas «marinekommando» som trener i å infiltrere grensen til Israel via sjøveien. Israels marine har tidligere sagt at Hamas har opparbeidet seg betydelig kapasitet til sjøs.

Jernbanestasjoner stengt

Infrastrukturarbeid i Tel Aviv og omegn vil føre til at jernbanestasjonene i Tel Aviv og Modiin vil være stengt kommende torsdag til søndag. Midlertidige ruter vil bli satt opp fredag og lørdag kveld via busser. Det er jernbanenettet som er under oppgradering som gjør at stasjonene i området er stengt til helgen.