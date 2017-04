Nyhetssammendrag 05. april 2017

FN tror nervegass ble brukt

Verdens helseorganisasjon (WHO) tror at det kjemiske våpenet som ble brukt i Idlib provinsen i Syria mandag var nervegass. De baserer dette på at ofrene for angrepet ikke hadde synlige skader etter bombingen men samtlige hadde symptomer som akutt lungeproblemer som et tegn på at det kan ha vært nervegass som ble brukt. WHO sier at minst 72 mennesker ble drept og langt flere skadet i angrepet tirsdag.

Israel tror Assad bak angrep

Militær etterretning i Israel tror at det var styrker til Bashar Assad som stod bak bruken av kjemiske våpen i den nordvestlige delen av landet tirsdag. Israel tror at Assad har mange tonn med kjemiske våpen på lager til tross for at Syria for flere år siden angivelig kvittet seg med dem.

Ba om møte om Syria

Undervisningsminister Naftali Bennett ba tirsdag statsminister Binyamin Netanyahu om å sammenkalle et ekstraordinært kabinettmøte etter den militære aksjonen i Syria tidligere denne uken, hvor Bashar Assads styrker trolig brukte kjemiske våpen. Utallige ble drept og flere hundre ble skadet. Bennett ønsker å diskutere våpenbruken fra et humanitært ståsted og ramifikasjonene for regional sikkerhet.

Syria frykter Israel

Det israelske forsvarsetablissementet tror ikke at Syrias diktator Bashar Assad vil bruke kjemiske våpen mot jødestaten, av frykt for Israels svar. En israelsk militær reaksjon på slik våpenbruk vil bli svært kostbar for Syria. Israel har ingen planer om å gjenoppta distribusjonen av gassmasker til israelerne, et prosjekt som ble stanset for over tre år siden. Men sivilforsvaret har masker klare for befolkningen på Golanhøydene og områdene rundt. Israel produserer fremdeles gassmasker men de blir ikke delt ut.

Yesh Atid på fremmarsj

Dersom det var valg i Israel i dag så ville Likud fått 27 plasser i Knesset mens Yesh Atid ville fått 29 plasser, ifølge en måling utført for Channel 10.Men dette til tross, 68 prosent av Likud-velgere foretrekker Binyamin Netanyahu som leder for partiet mens bare 13 prosent foretrekker Gideo Saar som har vært fraværende fra politikken i to år men som denne uken kom tilbake til Likud. Araberlisten ville fått 12 plasser, Jewish Home 10, UTJ 7, Meretz 7 og andre 6.

Får ny status

Det israelske forsvarsdepartementet har besluttet å anerkjenne israelere som ble drept eller skadet i terrorangrep utenfor Israel som «offer for fiendtlige handlinger». Dette gjør at familiene hjemme i Israel kan få større økonomisk hjelp.