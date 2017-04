Nyhetssammendrag 06. april 2017

Koalisjon mot Assad

USAs utenriksminister Rex Tillerson sa torsdag at de arbeider for å danne en internasjonal koalisjon som skal presse Syrias diktator Bashar Assad fra makten. Det nye initiativet kommer etter at det på tirsdag ble brukt kjemiske våpen i Idlib provinsen hvor Syrias opposisjonsstyrke holder til. Det er antatt at det var syriske styrker som brukte de kjemiske våpnene mot sivile og opprørere.

Streik avverget

Israelske parker og naturreservat vil holde åpent under påskehøytiden. Parkvesenet hadde truet med streik men den ble avverget etter at en arbeidsrettsdomstol grep inn og fagforeningen til parkvesenet droppet streiketrusselen.

Terror i Ofra

En israelsk soldat ble drept og en annen lettere skadet da en palestina-arabisk sjåfør kjørte inn på en haikeholdeplassen i Ofra i Binyamin-regionen torsdag. Den palestina-arabiske sjåføren ble arrestert. Sikkerhetstjenesten er i høyere beredskap nå før den jødiske påskehøytiden innledes, av frykt for terrorangrep. Den omkomne var Elhai Teharlev (20).

PLO: Ingen fredssamtaler

PLO-myndighetene vil ikke bli med på nye «fredssamtaler» med Israel med mindre all byggeaktivitet i bosetningene i Judea og Samaria foruten den østlige delen av Jerusalem fryses og at Israel løslater en rekke terrorister som sitter arrestert i Israel. Uttalelsen kom fra Nabil Shaath som er seniorrådgiver til PLO-myndighetens leder Mahmoud Abbas.

Bygger i Indonesia

Det israelske selskapet Telemenia skal lede byggingen av en kraftstasjon på øya Kalimantan i Indonesia. Stasjonen skal produsere elektrisitet til 700,000 husstander når den står ferdig og prosjektet har en prislapp på 300 millioner dollar.

Borgermester utestengt

Londons tidligere borgermester Ken Livingstone er stengt ute fra Arbeiderpartiet i ett år for bemerkninger han kom med i 2016. Livingstone sa da at «Hitler var en sionist» og dette skapte en storm i Storbritannia. Arbeiderpartiet har de siste par årene slitt med mange antisemittiske medlemmer og uttalelser, noe som har skadet partiet.

Stanset ammoniakk-forsyning

Høyesterett grep denne uken inn og stanset en forsyning med ammoniakk som skulle leveres til Haifa Chemicals ammoniakktank i Haifa havn. Mange frykter at tanken utgjør en stor fare for beboerne i området dersom den ble utsatt for et terrorangrep. Planen er å stenge tankanlegget og flytte det til et annet sted. Høyesterett har bedt staten om å komme med et alternativt til dagens ammoniakkanlegg.