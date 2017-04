Ekstra: USA lanserte angrep mot syrisk base

USAs president Donald Trump beordret i natt et rakettangrep mot en syrisk militærbase i Homs i den vestlige delen av Syria. Rundt 60 Tomahawk krysserraketter ble skutt fra de to destroyerne USS Ross og USS Porter som var i Middelhavet. Militærbasen som var mål for angrepet var angivelig den det syriske regimet brukte for å lansere det kjemiske angrepet mot Khan Sheikhoun nordvest i landet på tirsdag. Minst 75 personer ble drept av de kjemiske bombene, og flere titalls av dem var barn. Langt flere ble skadet av det som kan ha vært saringass.

Amerikanske medier sier at de to destroyerne har brukt de to siste dagene for å forberede angrepet. Opprinnelig var planen å bombe militærbasen og en kjemisk fabrikk i Syria, med rådgiverne i Pentagon valgte å bare bombe basen. Syria har et avansert luftforsvar som de har kjøpt fra Russland, og det er bemannet med russisk personell. Ingen av rakettene ble skutt mot disse systemene. USA følte seg sikker på at det heller ikke var russisk personell ved basen som var mål for rakettene.

President Donald Trump sa i en kort fjernsynstale at det var i USAs interesse å aksjonere mot Syria etter tirsdagens bruk av kjemiske våpen for å hindre bruken og spredningen av slike våpen. Tidligere torsdag sa Trump at bildene av de døde barna etter det kjemiske angrepet gjorde sterkt inntrykk på ham.

USA lanserte angrepet 20.30 lokal tid på østkysten. Det kom bare en time etter at president Trump avsluttet en lenge planlagt middag med Kinas president Xi Jinping. USA informerte Russland om angrepet i forkant av aksjonen via normale kanaler, slik at de ikke ble overrasket over aksjonen.