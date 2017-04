Nyhetssammendrag 07. april 2017

Anerkjenner Jerusalem

Russiske myndigheter sa torsdag at de ser på den vestlige delen av Jerusalem som Israels hovedstad, noe som gjør Russland til det første landet i verden til å gi en slik anerkjennelse til Jerusalem, som Israel har som sin hovedstad. Det russiske utenriksdepartementet understreke at de støtter FN-prinsippene for en avtale mellom Israel og palestina-araberne som inkluderer den østlige delen av Jerusalem som deres hovedstad, og den vestlige delen som Israels hovedstad.

Overrasket Israel

Israelske myndigheter var mildt sagt overrasket over Russlands begrensede anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Ingen i regjeringen ville umiddelbart kommentere saken, og talsmann for utenriksdepartementet Emmanuel Nahshon sa at de «studerer saken», skriver Times of Israel.

Holdt tilbake kjemiske våpen

Amerikansk etterretning sier at de har mistenkt Syria for å ha holdt tilbake kjemiske våpen, til tross for at de under en Russisk avtale i 2013 år siden skulle overlevere hele sin beholdning for destruering. USA trodde aldri på Syrias forsikringer om at de overleverte alt, skriver Reuters og siterer kilder i tjenesten.

Stor kontrakt med India

Israel Aerospace Industries sa torsdag at de hadde undertegnet tidenes kontrakt med India til en verdi av nesten 2 milliarder dollar. Kontrakten innebærer at IAI skal produsere avansert luftforsvarssystem for India. I Israel har systemet eller raketten navnet Barak 8 og IAI skal også produsere langtrellende bakke til luft raketter for Indias første hangarskip.

Tre hengt i Gaza

Terrorgruppen Hamas i Gaza hengte tre arabere torsdag som de beskyldte for å ha samarbeidet med Israels etterretningstjeneste. Henrettelsene kom samtidig som Hamas har innledet en jakt på «utro» tjenere etter at en av deres terrorledere, Mazen Faqha, ble likvidert nylig. Ingen av de tre som ble henrettet var imidlertid beskyldt for å stå bak likvideringen av Faqha.

Enighet om gassledning

Israel, Kypros, Hellas, Italia og EU undertegnet denne uken en felles uttalelse hvor de er enige om å fremme ideen om å bygge det som vil bli verdens lengste gassrørledning. Ledningen som vil bli på nesten 2000 kilometer skal gå under havet fra Israel til Italia og er kostnadsberegnet til 5,5 milliarder dollar. Den vil gjøre Israel til en betydelig energieksportør på det europeiske kontinentet.

Uendrede bankrente

Bank of Israel kunngjorde denne uken at de ikke vil heve utlånsrenten til banker. Renten forblir på 0,1 prosent. Inflasjonen i Israel er regnet for moderat og dette er mye av årsaken til den lave renten.

Færre arbeidssøkende

Det israelske arbeidsmarkedet er stramt og Israel national Employment Service har tall som viser at 167,400 israelere nå søker etter arbeid. Det er en nedgang på 0,8 prosent fra februar og er den laveste arbeidsledigheten på 10 år.