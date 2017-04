Nyhetssammendrag 10. april 2017

Spent mellom USA, Syria

Situasjonen mellom USA på den ene siden og Russland og Syria på den andre er mer spent enn på lenge etter at amerikanske destroyere i Middelhavet avfyrte 59 Tomahawk cruiseraketter mot en flybase utenfor Homs i Syria fredag. Det var denne basen syriske styrker brukte som utgangspunkt for et angrep med nervegass mot befolkningen i Idlib tirsdag. Russland har advart USA etter aksjonen og de har sendt et marineskip til området. USA har gjort det klart at det kan bli aktuelt med flere slike aksjoner mot Syria dersom de bruker kjemiske våpen i fremtiden.

Støtter USA

Statsminister Binyamin Netanyahu sa under kabinettmøtet søndag at Israel støtter fult ut det amerikanske angrepet mot Syria to dager i forveien. -Vi gjør dette av etiske grunner, og vi vil samtidig at det skal være klart at det medfølger en pris for å bruke kjemiske våpen, sa Netanyahu.. Syria ble pålagt av FN å eliminere alle sine kjemiske våpen i 2013, og Russland forsikret om at alle var fjernet, noe som ikke medførte riktighet.

USA viser muskler

Åtte år med pasifiserende utenrikspolitikk under president Barack Hussein Obama ser ut til å være over etter at USA lanserte angrepet mot mål i Syria sist fredag. President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, general H.R. MacMaster antydet på amerikansk fjernsyn søndag at de alene ikke har planer om å fjerne Syrias diktator Bashar Assad, men at de ikke utelukker ytterligere militære aksjoner mot regimet. Han sa at de har som et mulig mål å avsette Assad og samtidig nedkjempe ISIS. USA har samtidig sendt en hangarskipgruppe til området rundt Nord Korea i lys av landets trusler om å bruke atomvåpen mot USA og andre land. Planene fra Trumps nasjonale sikkerhetsråd går ut på å likvidere Nord Koreas diktator Kim Jong-un og å stasjonere atomvåpen i Sør Korea.

Terror i Stockholm

En islamsk terrorist brukte kjørte inn i en folkemengde i en av Stockholms travleste handlegater fredag og drepte fire og skadet 15 andre. Den 39 år gamle mannen som er siktet, en radikal muslim fra Usbekistan, som hadde fått avslag på asylsøknad og var begjært utvist fra Sverige. Svenske medier skriver at han ved flere anledninger hadde uttrykt sympati med den islamske terrorgruppen ISIS.

Terror i Oslo

En 17 år gammel russisk gutt som sammen med familien fikk innvilget asylsøkndag i Norge i 2010 ble i helgen pågrepet i Oslo med en hjemmelagd bombe med seg. Flere aviser melder at de som kjente til ham meldte fra til myndighetene om hans radikale islamske syn og tendenser for flere år siden, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt ham i søkelyset og vært i kontakt med ham tidligere.

Terror i Egypt

Islamske terrorister detonerte to bomber ved to kristne kirker i Egypt, palmesøndag. Minst 45 personer ble drept og over 100 skadet. President Abdel Fattah el-Sissi har erklært unntakstilstand i landet etter terroraksjonene som ISIS tok ansvaret for.