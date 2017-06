Nyhetssammendrag 01. juni 2017

Ambassade-dag for Trump

USAs president Donald Trump må i dag bestemme seg for hvorvidt han vil signere en seks måneders utsettelse av flyttingen av den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, eller om han skal innfri valgløftet om å flytte den. I dag er nemlig fristen for å signere klausulen i loven fra 1995, hvor Kongressen vedtok flyttingen med mindre presidenten utsatte den for seks måneder av gangen av nasjonale sikkerhetsmessige hensyn.

Risikerer vrede

Evangeliske kristne amerikanere venter i spenning på å se hva president Donald Trump gjør med ambassadeflyttingen i dag. Pastor John Hagee som er en av de store Israel-vennene i USA og som har mobilisert kristne for Israel og for Trump under valgkampen, sa denne uken at Trumps løfte om å flytte ambassaden var av kritisk betydning for millioner av kristne sionister som stemte for ham. -De vil følge nøye med, sa Hagee. Ortodokse jøder er også blant dem som forventer at presidenten skal innfri løftet sitt, og dersom han ikke gjør det kan han risikere stor vrede fra velgerne skriver aviser.

Pence til konferanse

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence blir en av talerne under møtet til den største pro-Israel organisasjonen i USA i juli. Christians United for Israel skal møtes i Washington DC, og grunnleggeren, pastor John Hagee sa han han var dypt beæret over at Pence vil tale til forsamlingen. Organisasjonen har 3,5 millioner medlemmer, og denne gruppen forventer at Trump-administrasjonen vil flytte ambassaden i Israel.

Israeler leder for FN

Israels ambassadør til FN, Danny Danon kunngjorde i går at han var valgt til visepresident for FNs generalforsamling. Han sa det var en ære å få representere Israel i denne lederposisjonen i FN. Miroslav Lajcak fra Slovakia ble valgt til president, og nå han er fraværende vil Danon tre inn som leder. Danons tidligere kollega Ron Prosor hadde samme posisjon i 2012.

Landemerke tømmes

En omstridt ammoniakktank i Haifa må tømmes innen utgangen av juli. Det har en domstol bestemt etter mye frem og tilbake. Tanken tilhører Haifa Chemicals. Den islamske terrorgruppen Hizballah truet med å angripe tanken i februar 2016, og selv om ammoniakk er mye brukt i industrien, så er store mengder som en slik tank svært giftig dersom det går hull på tanken og den ammoniakken blandes med luft. Ettersom det bor en halv million mennesker i Haifa er det lett å se hvorfor tanken utgjør en risiko.