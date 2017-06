Nyhetssammendrag 02. juni 2017

Trump utsatte flytting

USAs president Donald Trump gikk torsdag tilbake på et av de store valgløftene fra i fjor og utsatte flyttingen av landets ambassade fra Tel Aviv til Israel. President Trump føyde seg inn i rekken av andre amerikanske presidenter siden 1995, som hver 6. måned har undertegnet en ordre om å utsette vedtaket fra Senatet i 1995, om å flytte ambassaden til Israels hovedstad.

Står fast ved løfte

Det hvite hus forsøkte å dempe skuffelsen blant evangeliske kristne og ortodokse jøder i USA som stemte på president Donald Trump nettopp fordi han lovet å flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. I en pressemelding het det at beslutningen «ikke på noen måte må sees på som en helomvending fra presidentens sterke støtte til Israel og alliansen mellom USA og Israel». En kilde var sitert i media som hevdet at presidenten står fast på sitt løfte om å flytte ambassaden, men han ønsket å «styrke sjansene» for en vellykket avtale mellom Israel og palestina-araberne. -Spørsmålet er ikke om, men snarere når, sa en kilde som hevdet at flyttingen vil komme før eller senere.

Israelere skuffet

Statsminister Binyamin Netanyahu sa torsdag at han var skuffet over president Donald Trumps beslutning om å ikke flytte ambassaden i denne omgang. Han la til at til tross for Trumps fredsskapende intensjoner som begrunnelse for å utsette flyttingen, så skyver dette freden ytterligere bort. Han la til at å legge en ambassade utenfor et lands hovedstad holder i live palestina-arabisk fantasi om at det jødiske folket og den jødiske staten ikke har noen tilknytning til Jerusalem. Flere andre ministere og politikere var også skuffet og konkluderte med at utsettelsen bare gjør situasjonen verre.

Kristne skuffet

Kristne pro-Israel grupper i USA var for det meste skuffet over Donald Trumps brutte valgløfte om ambassadeflyttingen. -Millioner av evangeliske kristne sionister ber nå om at Gud må gi Trymp mot til å begynne prosessen, sa Laurie Cardoza-Moore i Procaliming Justice to Nations. Christians United for Israel, sa i en pressemelding at «presidenten vet at Jerusalem er Israels evige hovedstad og vi mener på det sterkeste at lokaliseringen av vår ambassade bør reflektere denne virkeligheten».

Jøder i Hebron

President Reuven Rivlin sa i en tale under 50-årsmarkeringen av grunnleggelsen av Kiryat Arba at jøder vil alltid bo i Hebron, inkludert under en eventuell fremtidig fredsavtale med palestina-araberne. -Jeg vet ikke om det noen gang vil bli en politisk avtale, og om det blir en, hvordan den vil bli. Men en ting er klart at i enhver avtale så vil jøder og arabere fortsette å leve her, sa Rivlin. -Hebron er ikke et hinder for fred. Hebron er en test på våre muligheter til å leve sammen, sa han.